一秒即出國！百變萬里蟹異國風味征服饕客味蕾

萬里蟹的美味透過新北市政府與在地漁會、 漁民的用心經營及品牌行銷，吸引全球遊客慕名而至， 除了吃最純粹的清蒸萬里蟹外，多家餐廳更推出萬里蟹異國料理， 以在地的食材搭配各國不同料理方式，不僅符合吃在地、 食當季的理念，更創造出萬里蟹的新風貌， 新北市政府漁業處邀請民眾一同來品嚐不一樣的萬里蟹， 讓你吃一口秒出國。

萬里蟹異國料理大匯集

萬里蟹為北海岸重要的海蟹品牌，透過品牌行銷， 讓各國遊客認識萬里蟹，並親自前往北海岸品嚐， 而萬里蟹也因此拓展出多樣化的料理方式，為產地帶來不同風味， 像是漁家鄉海鮮餐廳的「卡菲醬炒蟹」， 利用以奶油為基底與百里香、迷迭香、大小茴香、 薑黃等香料調製而成的法式醬汁「卡菲醬」， 淋在蔥蒜爆炒的蟹中燴炒入味，使其香氣層次豐富； 一品鮮水產萬里蟹漁夫料理的「星洲萬里蟹」取萬里活蟹切塊， 使其包裹地瓜粉後油炸封住鮮味，再以番茄、洋蔥、蒜頭、南薑、 黃薑、魚露及特別調製的辛香料一起翻炒，最後淋上蛋汁， 以天然辛香料與蔬果酸甜帶出萬里蟹的鮮甜； 津鮮閣活海鮮餐廳的隱藏版菜單「麻辣萬里蟹」， 符合年輕世代的口味，以香蒜頭、辣椒、 花椒粒與私房麻辣醬炒香後，加入豆芽菜及筍片，製成麻辣湯底， 將切塊萬里蟹入鍋略煮， 裝盤後將燒得熱燙的特製乾椒紅油淋遍蟹身，香氣逼人； 無菜單料理餐廳-田中芳園的「萬里蟹玉子蒸」 採用的合作農場產出的土雞蛋，加入八小時文火熬燉的蔬果高湯， 分兩階段燜蒸而成，最後在玉子蒸上加入手剝蟹肉， 淋上精煉的原味南瓜泥，讓人留戀不已。

萬里蟹特別有「義」思

義式餐廳-DA ANTONIO by隨意鳥地方以唯美的用餐環境著名， 今年內湖花市概念店更配合萬里蟹產季推出預約制萬里蟹菜單， 義式料理方式不僅帶出萬里蟹的鮮美，更帶出萬里蟹不同風貌。「 萬里石蟳海鮮牛奶濃湯」以小魚乾、柴魚等食材熬製高湯， 並加入頂級奶油熬製的奶香濃湯為底，搭配肉質Q彈的石蟳， 最後以蛤蜊提升濃湯的整體鮮味，製成濃厚海味、 層次豐富的暖心湯品；「白酒奶油錫箔燒花蟹」 主廚將蒜頭進行爆香加入特製的迷迭香油、橄欖油、奶油及白酒， 最後以錫箔包裹肉質細緻的花蟹及調味料進行蒸烤， 一打開錫箔香味四溢，垂涎欲滴；「 托斯卡尼燉煮三點蟹海鮮集佐現烤香蒜麵包」以義大利傳統做法， 以番茄為基底調製而成醬汁，加入三點蟹、淡菜、蝦、 花枝及蔬菜等食材共同拌炒，最後加入些微奶油增加濃稠度， 完成一道充滿義大利風情的萬里蟹， 濃郁醬汁搭配蟹肉及香蒜麵包入口，彷彿置身義大利。

新北市政府漁業處表示，萬里蟹以往以清蒸的料理方式為主，而品牌 行銷 打響知名度，將新北的美味海蟹推廣至國際視野，各國遊客紛紛湧入 北海岸地區品嚐在地萬里蟹，餐廳亦將百搭的萬里蟹以異國料理方式 呈現，以在地的食材創造異國口味， 讓遊客可以到北海岸食蟹的同時，更能享受萬里蟹的異國風情。

津鮮閣活海鮮餐廳-「麻辣萬里蟹」。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

漁家鄉海鮮餐廳-「卡菲醬炒蟹」。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）