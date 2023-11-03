新北攜手石門集馨村便當、十八王公劉家肉粽　守護在地急難學童 社安網再升級

新北市攜手石門區在地店家，共同守護偏鄉急難學子。 為感謝店家加入好日子愛心大平台供餐及通報行列， 新北市教育局歐人豪副局長偕同石門區長曾明華於今(3)日特別頒 發感謝狀，感謝集馨村便當及十八王公劉家肉粽，熱心公益， 讓新北學童過好日子享受幸福。

新北市自2013年與四大超商合作成立幸福保衛站， 納入高風險家庭通報網絡，迄今已邁入第11年，目前已協助91, 097人次急難學童度過難關；2020年起陸續與八方雲集、 梁社漢排骨及鬍鬚張等企業合作成立好日子愛心大平台實體店面，媒 合善心人士與企業愛心，讓需要支援扶助的孩子得到資源與幫助。為 讓新北成為更安全的城市，使偏鄉有更多的資源照顧，首度牽起社區 、鄰里、店家，加入急難學童緊急供餐及通報行列，讓偏鄉學童在溫 暖、支持的環境中成長。

位於石門區中心老字號的集馨村便當趙麗香老闆，平時熱心公益， 為石門區的代用餐店家，無償提供弱勢民眾餐點， 也是老人送餐的公益商家，常免費提供獨居老人餐點， 同時也是區公所防災企業的一員， 免費提供防災救難時的便當及物資。趙老闆認同新北市護童計畫， 願意提供豐盛菜餚，還特地配上一隻大雞腿。她說， 一定要讓急難學童吃得飽、吃得健康，色香味俱全也要營養均衡。

遠近馳名的十八王公劉家肉粽，在每年端午節， 都會捐贈粽子及物資給當地的低收入戶，長期關懷弱勢民眾。 也是區公所合作的防災企業，免費提供防災物資。 這次加入好日子愛心大平台，除了端出招牌的肉粽， 還為學童量身製備餐點，特地搭配精選食材、慢火熬煮的四神湯， 要讓學童吃得溫暖、吃得好。經理劉嘉榮表示， 很高興能與市府合作幫助學童， 公司將提供幸福特餐溫暖學生的心與胃。

教育局表示，新北市照顧弱勢學生的三餐，從早餐的「幸福晨飽」 、低收入戶學童「午餐補助」、急難學生的「幸福保衛站」及「 好日子愛心大平台供餐計畫」，全方位照顧學童。 希望石門經驗能拋磚引玉，未來結合社區網絡資源及在地商家， 在新北市陸續成立在地供餐及通報關懷據點， 妥善照顧新北每位學童。