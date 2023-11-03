新北攜手石門集馨村便當、十八王公劉家肉粽　守護在地急難學童 社安網再升級

新北市攜手石門區在地店家，共同守護偏鄉急難學子。為感謝店家加入好日子愛心大平台供餐及通報行列，新北市教育局歐人豪副局長偕同石門區長曾明華於今(3)日特別頒發感謝狀，感謝集馨村便當及十八王公劉家肉粽，熱心公益，讓新北學童過好日子享受幸福。
新北市自2013年與四大超商合作成立幸福保衛站，納入高風險家庭通報網絡，迄今已邁入第11年，目前已協助91,097人次急難學童度過難關；2020年起陸續與八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張等企業合作成立好日子愛心大平台實體店面，媒合善心人士與企業愛心，讓需要支援扶助的孩子得到資源與幫助。為讓新北成為更安全的城市，使偏鄉有更多的資源照顧，首度牽起社區、鄰里、店家，加入急難學童緊急供餐及通報行列，讓偏鄉學童在溫暖、支持的環境中成長。
位於石門區中心老字號的集馨村便當趙麗香老闆，平時熱心公益，為石門區的代用餐店家，無償提供弱勢民眾餐點，也是老人送餐的公益商家，常免費提供獨居老人餐點，同時也是區公所防災企業的一員，免費提供防災救難時的便當及物資。趙老闆認同新北市護童計畫，願意提供豐盛菜餚，還特地配上一隻大雞腿。她說，一定要讓急難學童吃得飽、吃得健康，色香味俱全也要營養均衡。
遠近馳名的十八王公劉家肉粽，在每年端午節，都會捐贈粽子及物資給當地的低收入戶，長期關懷弱勢民眾。也是區公所合作的防災企業，免費提供防災物資。這次加入好日子愛心大平台，除了端出招牌的肉粽，還為學童量身製備餐點，特地搭配精選食材、慢火熬煮的四神湯，要讓學童吃得溫暖、吃得好。經理劉嘉榮表示，很高興能與市府合作幫助學童，公司將提供幸福特餐溫暖學生的心與胃。
教育局表示，新北市照顧弱勢學生的三餐，從早餐的「幸福晨飽」、低收入戶學童「午餐補助」、急難學生的「幸福保衛站」及「好日子愛心大平台供餐計畫」，全方位照顧學童。希望石門經驗能拋磚引玉，未來結合社區網絡資源及在地商家，在新北市陸續成立在地供餐及通報關懷據點，妥善照顧新北每位學童。