兩名清潔工互為老來伴身體羸弱　雙福基金會和社福中心協助就醫安置

獨居長輩或因無人陪伴，或因不熟悉就醫流程、診別， 而較不願看病，以致延誤病情。 新北市泰五林社福中心結合財團法人雙福社會福利慈善事業基金會， 不僅將一對同居的長輩，連哄帶騙協助就醫， 還追蹤是否按醫囑吃藥，最後還順利將兩人安置到長照機構， 以頤養天年。

泰五林社福中心主任劉懿庭表示， 年初社工張柔安接獲馬偕醫院通報， 有位住在五股登林路水碓窠溪旁的獨居長輩出院， 因為擔心無人照料，於是社工按址前往訪視， 發現這名80多歲的阿公，與一位70歲的阿嬤同居， 兩人各自離異原來家庭，因擔任清潔工作認識，彼此成為老來伴， 相互依靠。

劉懿庭說，社工在家訪後，發現阿嬤有心室肥大問題， 腳也不良於行，而阿公因高血壓、氣喘等，仍需固定回診， 於是社工在提供實物銀行民生物資，以確保生活無虞外， 隨即連繫雙福基金會協助。

雙福基金會新北市服務中心主任洪嘉恩和志工、 照服員在進場訪視後，陸續安排帶領阿公、阿嬤到醫院就醫， 在就醫後並追蹤兩人是否有按時服藥，以及後續回診等。

洪嘉恩表示，獨居長輩會因不諳看診診別、流程， 或如何與醫護人員溝通，甚至擔心欠費問題等，而不敢就醫， 此時陪伴人員就會居間溝通傳達，讓醫護人員了解長輩的身心狀況， 同時將醫囑轉為長輩比較聽得懂的語言。如有欠費問題， 也會協助長輩，先向醫院社服室尋求協助， 或轉知社工媒合社會資源挹注。

洪嘉恩說，「雙福」基金會的宗旨，一是傳播福音，另一提供福利， 希望每位獨居長輩都能獲得身心靈的照顧。 今年也向新北市社會局申請了創新型補助計畫「愛不單行、 陪你醫起」，希望深入社區陪同獨居長輩就醫及關懷， 目前中心有6位服務員及30多位志工，一起幫忙服務， 今年迄今已服務60多人次。

泰五林社福中心主任劉懿庭表示，由於阿公、阿嬤的身體日益羸弱， 擔心兩人同居仍有風險，因此社工積極聯絡家屬， 阿嬤因有低收福利身分，目前已以公費安置於樹林某機構； 而阿公部分有聯絡到子女，最後由子女帶往住進蘆洲某長照機構。