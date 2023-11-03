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兩名清潔工互為老來伴身體羸弱　雙福基金會和社福中心協助就醫安置

By 台灣英文新聞
2023/11/03 16:53
(圖／新北市政府社會局)

(圖／新北市政府社會局)

獨居長輩或因無人陪伴，或因不熟悉就醫流程、診別，而較不願看病，以致延誤病情。新北市泰五林社福中心結合財團法人雙福社會福利慈善事業基金會，不僅將一對同居的長輩，連哄帶騙協助就醫，還追蹤是否按醫囑吃藥，最後還順利將兩人安置到長照機構，以頤養天年。

泰五林社福中心主任劉懿庭表示，年初社工張柔安接獲馬偕醫院通報，有位住在五股登林路水碓窠溪旁的獨居長輩出院，因為擔心無人照料，於是社工按址前往訪視，發現這名80多歲的阿公，與一位70歲的阿嬤同居，兩人各自離異原來家庭，因擔任清潔工作認識，彼此成為老來伴，相互依靠。

劉懿庭說，社工在家訪後，發現阿嬤有心室肥大問題，腳也不良於行，而阿公因高血壓、氣喘等，仍需固定回診，於是社工在提供實物銀行民生物資，以確保生活無虞外，隨即連繫雙福基金會協助。

雙福基金會新北市服務中心主任洪嘉恩和志工、照服員在進場訪視後，陸續安排帶領阿公、阿嬤到醫院就醫，在就醫後並追蹤兩人是否有按時服藥，以及後續回診等。

洪嘉恩表示，獨居長輩會因不諳看診診別、流程，或如何與醫護人員溝通，甚至擔心欠費問題等，而不敢就醫，此時陪伴人員就會居間溝通傳達，讓醫護人員了解長輩的身心狀況，同時將醫囑轉為長輩比較聽得懂的語言。如有欠費問題，也會協助長輩，先向醫院社服室尋求協助，或轉知社工媒合社會資源挹注。

洪嘉恩說，「雙福」基金會的宗旨，一是傳播福音，另一提供福利，希望每位獨居長輩都能獲得身心靈的照顧。今年也向新北市社會局申請了創新型補助計畫「愛不單行、陪你醫起」，希望深入社區陪同獨居長輩就醫及關懷，目前中心有6位服務員及30多位志工，一起幫忙服務，今年迄今已服務60多人次。

泰五林社福中心主任劉懿庭表示，由於阿公、阿嬤的身體日益羸弱，擔心兩人同居仍有風險，因此社工積極聯絡家屬，阿嬤因有低收福利身分，目前已以公費安置於樹林某機構；而阿公部分有聯絡到子女，最後由子女帶往住進蘆洲某長照機構。

更新時間 : 2023-11-03 19:04 GMT+08:00

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