精品的殿堂，有錢也無法任性的世界 愛馬仕如何寫下不敗傳奇？

想要進入愛馬仕（Hermes）的世界，就得遵守它的遊戲規則。傳說中，要買到一只萬金難求的柏金包（Birkin）或凱莉包（Kelly），不先花個數月、數年貢獻銀兩，從小物件買起，與店員打好關係，買一個排隊資格，是絕對無法如願的。

無論時尚的風怎麼吹，潮流怎麼變，景氣如何興衰，惟愛馬仕不墜。金融時報指出，全球經濟前景不明，愛馬仕高端商品仍需求暢旺，秘訣無他－高端定位、經典設計、富奢客群，及想買也買不到的產量控管。

上週，精品集團開雲（Kering）預估，旗下主力古馳（Gucci）今年營利恐下滑，2024 年也難有起色。擁有路易威登（Louis Vuitton）與迪奧（Dior）等品牌的全球最大精品集團路威酩軒（LVMH），第 3 季營收雖也成長了 9%，卻低於投資人預期，畢竟這些年來都是亮眼的二位數成長。

當長達三年的奢侈品熱潮宣告退潮，愛馬仕是少數仍留在灘頭的高端名牌。當其他牌子想方設法吸引顧客上門，以高價包款打下名號的愛馬仕，卻永遠不缺客人，還得將客人拒於門外。對手在歐美市場第 3 季表現趨弱，愛馬仕仍一枝獨秀成長 15.6%，足見其韌性。

巴克萊銀行（Barclays）歐洲、中東、非洲區消費與零售銀行業務投資主管 Enrico Massaro 表示，真正的金字塔客群，只會少買，不會不買，也不會犧牲品質，屈就較低價的商品。

這點也反映在了股價上。春季末起，歐洲十大奢侈品股價指數多呈走低態勢，如開雲、博柏利（Burberry）、菲拉格慕（Ferragamo），但愛馬仕與頂級羊絨品牌 Brunello Cucinelli 仍能維持上增力道。新冠肺炎（COVID-19）肆虐時，多家品牌在奢侈品第二大成長市場中國都受到衝擊，愛馬仕卻屹立不搖。2009 年金融危機後，精品倒地銷量平均跌 4%，愛馬仕則異軍突起反而成長 4%。

不同於多數品牌，Hermes 這類的頂級品牌不靠觀光客撐持，也不讓產品流入批發商，藉以控管商品與價格，以免跌價。如愛馬仕在日本、紐約的市場，本地消費者就各占 75%、90%，遇上經濟低迷、疫情危機時，更能維持韌性。

尤其，愛馬仕珍稀皮件是採限量供應，需求是供應的 4 至 5 倍，供不應求的程度可見一斑。由於一包難求，二手包往往比原價還貴，也成了一種投資標的。對於這點，Hermes 實是無奈，也非故意搞飢餓行銷。

高層透露，包款之所以如此稀罕，皆因產製過程相當要求，皆是由歐洲巧手師傅手工縫製，絕非公司政策。愛馬仕設定的皮件生產目標是每年擴大 6-7%，一年新設一處生產地。然而，由於工坊產能限制、手藝培訓嚴格性，每處新點也只能增聘 250 至 300 名皮革匠人。

為了維持品質，愛馬仕一步不讓，藉此獨特的商業模式走出了自己的路。捧著大把銀子排隊買柏金包、凱莉包的富人，抱怨之餘，也只能輕聲安慰自己，等待終究是值得的。