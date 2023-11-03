2023 ITF台北國際旅展今起開幕 票價、參觀時間、交通資訊一次看

2023 ITF台北國際旅展今(3)日至6日於台北南港展覽館盛大登場，展出單位包括日本、韓國、馬來西亞、泰國、德國等等104個國家/城市，國內方面除了旅遊行程、遊樂園、飯店的餐券和住宿券外，文化部以「一杯手搖飲的身世之謎」帶領民眾走入茶業及糖業的重要場域，認識台灣文化路徑；客委會以「在客庄迷失方向」為主題，集結全台百大行程，包含客庄小旅行等138條的旅行路線；原民會今年還擴大辦理，展館主題為「部落小鷹豐年祭」共1,300個攤位齊聚。

開幕典禮上總統蔡英文表示，很開心能透過 ITF台北國際旅展，見證台灣觀光產業持續前進的腳步，尤其是大家不因三年的疫情有所停頓，甚至與各政府單位相互合作，發展出不同觀光旅遊的主題與產品，從這幾屆的ITF可以看見「質」的提升，重視主題化、特色化、在地化的旅遊體驗與區域資源的整合，這是各級政府單位與業者共同推動的成果。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，協會與交通部觀光署合力舉辦 ITF旅遊交易會，從世界各國邀請百位買家來台，創造近2,000場次的B2B洽談交易會，舉辦成果豐碩。可見ITF是台灣國家級、最具指標性、且足以吸引世界各國買家參與的旅展，讓業者可以透過面對面交易，確定年度採購與銷售訂單，對創造觀光產業的產值非常重要。

葉會長表示，協會一直和觀光署合作，帶著業者前往國際推廣、宣傳台灣，有些突破，也有些需要再努力，但也一起把台灣觀光招牌擦得更明亮耀眼，讓世界旅人看見台灣的美麗。

行政院副院長鄭文燦表示，ITF成功打造台灣的觀光品牌，政府也在各項政策挹注下有策略地推動台灣觀光發展，預計今年12月中旬會迎來600萬人次的旅客，達成今年度目標，繼續邁向明年1,200萬人次前進。

典禮後，總統也至各館區體驗，其中文化部以「一杯手搖飲的身世之謎」帶領民眾走入茶業及糖業的重要場域，認識台灣文化路徑；帛琉今年則以傳統木造的結構的男人會館Bai為主軸，由4位帛琉在台灣的學生，身著傳統服飾吟誦帛琉傳統的Rebetii，展現堅定友邦的熱情。

客委會則以「在客庄迷失方向」為主題，集結全台百大行程，呈現樟之細路、桐花小徑、茶思之道、微醺之旅及客庄小旅行等主題產品，並以客庄特調CHAFFEE咖啡熱情款待蔡總統；原民會今年擴大辦理，展館主題為「部落小鷹豐年祭」，結合「2024世界原住民族旅遊高峰會」視覺元素和「阿美族」歲時祭儀文化。

台北國際旅展即日(11/3)起至11月6日在南港展覽館一館登場，集結日本、韓國、泰國、歐洲及美洲等104個國家/城市，還有航空公司、旅行社、飯店、遊樂園共1,300個攤位齊聚，一次購足機票、遊程、住宿餐券、泡湯券、遊園門票，再搭配「銀行刷卡滿額禮」折扣最划算，還有各國精彩文化展演、超萌吉祥物大遊行不容錯過。



隨著聖誕跨年、春節寒假將至，各大旅行社力推冬季賞雪、泡湯、聖誕節慶等主題優惠行程，以及針對蜜月旅行、郵輪行程等。此外，國人旅遊型態改變，自由行市場崛起，業者也推出超值商品，不論是機+酒行程、熱門交通票券，或是主題樂園門票、當地遊程等一應俱全，參觀民眾將能掌握最新旅遊趨勢及產品。



年末聚餐、跨年聚會多，想要選購最便宜的餐券、住宿券，就到今年的ITF台北國際旅展！若想泡名湯、品美食，可趁旅展一次比較泡湯和SPA各式選擇，和親友來趟輕鬆的溫泉之旅。



台灣觀光協會表示，全球旅遊趨勢改變，消費者傾向前往探索大自然，並多為小團體、多天數的深度旅遊。ITF台北國際旅展邀集全台中央及縣市政府各地參展，推出各地方的深度旅遊內容與特色。原民部落、客庄小鎮、山林海洋各種特殊行程。

2023 ITF台北國際旅展參觀資訊：

舉辦日期： 2023年11月3日(五)~11月6日(一)

2023年11月3日(五)~11月6日(一) 民眾入場參觀時間： 11月03日：中午12點-下午6點，11月04日-11月06日：上午10點-下午6點

11月03日：中午12點-下午6點，11月04日-11月06日：上午10點-下午6點 售票資訊：

銷售通路：ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK · go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX及現場販售

銷售通路：ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK · go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX及現場販售 現場販售票種：

全 票：NT$200元 (成人及150公分以上兒童)

優待票：NT$150元 (6-12歲、120-150公分兒童、65歲以上長者，請於現場憑證購票)

愛心票：NT$100元 (持身障手冊身分者及同行1人，請於現場憑證分別購票)

全 票：NT$200元 (成人及150公分以上兒童) 優待票：NT$150元 (6-12歲、120-150公分兒童、65歲以上長者，請於現場憑證購票) 愛心票：NT$100元 (持身障手冊身分者及同行1人，請於現場憑證分別購票) 販售地點：南港展覽館展場各票口購票