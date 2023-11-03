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旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/03 14:51
南韓仁川機場入境審查（圖／路透社Alamy）

南韓仁川機場入境審查（圖／路透社Alamy）

疫情趨緩後，韓國為許多人旅遊及追星的目的之一，然而因泰國籍非法滯留者太多，導致許多泰國遊客遭南韓海關拒絕入境，引發不滿，網民之間甚至發起「抵制韓國運動」。

泰國人至韓國旅遊前，需事先在線上申請電子旅遊許可（K-ETA），獲得許可後即可通過專用審查台迅速入境，但最近被拒絕核發K-ETA，或是核發後卻又在出入境審查中遭拒絕入境的情形越來越頻繁，引起泰國人的不滿。

今年4月開始，南韓開放美國、英國、台灣、日本等22個國家免簽，無需申請K-ETA即可入境，但泰國卻被排除在外。根據韓國觀光公社統計，今年1月至9月，泰國籍旅客人數為27萬人，為總體第七名，第一名為日本159萬人，接著依序為中國129萬人，美國80萬人，台灣70萬人，越南31萬人及香港28萬人。

日前一名泰國網紅在網路上分享，他在獲得K-ETA許可後前往韓國，但卻在出入境審查時遭拒絕入境而被拘禁，最後被遣返回泰國。這名網紅稱，他至今已去韓國旅遊10幾次了，但這次連任何說明都沒有，就被拘留並遣返。

南韓一直是泰國人最喜歡的國家之一，但自此次事件後，泰國的反韓情緒開始發酵，泰國年輕一代紛紛在社交媒體上喊話「禁止去韓國旅行」、「如果韓國歧視泰國，我們也應該停止與韓國相關的消費」。

也有泰國網友在網路上說道，「韓國可能是泰國人最難去旅行的國家」、「我去了日本4次都沒有感受到不便，不想去韓國被歧視」、「今年6月申請了K-ETA，但是被拒絕了」、「身分已經確定，但還是被拒絕了，真的很荒唐」。

南韓當局人士認為，因在南韓國內非法滯留者中，泰國人的比例遠高於其他國家，對K-ETA的許可發放及入境審查產生影響。

截至去年年底，南韓共41萬1270名非法滯留者，其中泰國人高達14萬7481人，占總體35.9%，其次為越南籍7萬8235人（19%）及中國籍6萬3463人（15.4%）。
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