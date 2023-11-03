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柯文哲回應「藍白合」最後通牒： 全民調誤差範圍內不論輸贏都禮讓當副手

柯文哲也指出，合作的目的是勝選，這才是最重要，應該以大選的邏輯來看初選，而不是單純「贏過柯文哲」。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/11/03 14:29
民眾黨參選人柯文哲今（3）日中午回應藍白合作最後通牒，仍堅持全民調，但誤差範圍內願禮讓擔任副手。（圖／中央社）

民眾黨參選人柯文哲今（3）日中午回應藍白合作最後通牒，仍堅持全民調，但誤差範圍內願禮讓擔任副手。（圖／中央社）

民眾黨總統參選人柯文哲今（3）日中午召開記者會中表示，昨日與國民黨主席朱立倫通話，朱立倫提出日本模式與德國模式方案，但前者不用投票就已知道國民黨勝出，後者排除中間選民的意願。柯文哲表態，若全民調結果雙方對比在誤差範圍內，無論勝負都將禮讓擔任副手。

「藍白合」一波多折，國民黨參選人侯友宜提出今日為最後通牒，更稱「火車過站就不等人」。民眾黨盼以全民調決定正副人選，國民黨要求以半民調及民主初選決勝負。

今日柯文哲親上火線回應國民黨「在野整合方案與期限」，今天與核心幕僚進行1個多小時的會議，釐清自己與民眾黨為何參選，是為勝選、該黨發展，還是為台灣提供新選擇與改變的「契機」。

柯文哲表示，自己參選不只要達成政黨輪替，更要「改變台灣的政治文化」；若無法達成政黨輪替，還犧牲價值，那他的參選，只會讓台灣繼續停在原地、讓期望改變的選民徹底失望。

柯文哲提及，朱立倫昨日在通話中提出日本模式、德國模式的新整合方案。所謂日本模式，是讓所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出代表在野的總統參選人，輸的當副手。德國模式則是比政黨支持度。

柯文哲指出，日本模式方案更像是縮小版的開放式初選，國民黨本次提名69位立委參選人，民眾黨僅11位，不用投票就已經預知結果。而德國模式等於在比政黨大小，將中間選民排除在外。

柯文哲也正式提出，他依然主張用全民調，贏的代表參選總統、輸的做副手，但他也願意作出「政治退讓」，若民調結果雙方對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，他都會禮讓來擔任副手，全力為政黨輪替努力。

柯文哲也喊話，合作的目的是勝選，這才是最重要，應該以大選的邏輯來看初選，而不是單純「贏過柯文哲」。

柯文哲表示，在民意面前，還是要保持謙卑，不管是密室還是黑箱，都不是台灣人民所期望的。他也強調，今天的答覆不論結果如何，都希望可以達成政黨輪替的目標，也會繼續與國民黨協商。
藍白合
柯文哲
民調

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更新時間 : 2023-11-03 19:03 GMT+08:00

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