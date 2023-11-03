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靈長類戰術殊途同歸？研究：黑猩猩會探查敵情

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/03 12:36
象牙海岸黑猩猩聆聽遠處另一支黑猩猩族群的動靜。（圖／路透社Roman M. Wittig/Tai Chimpanzee Project）

象牙海岸黑猩猩聆聽遠處另一支黑猩猩族群的動靜。（圖／路透社Roman M. Wittig/Tai Chimpanzee Project）

在一處危險地域，一支 30 人的隊伍正攀爬至山頂進行偵察任務，偵測到近處疑有敵人動靜後，考量了作戰風險過高，小隊決定撤退。此情景在人類戰爭史上演了無數遍，但在這個例子，講的卻是人類的近親－黑猩猩。

路透社報導，劍橋大學團隊在《PLOS生物學》（PLOS Biology）期刊發表的最新研究發現，西非象牙海岸塔伊國家公園（Tai National Park）雨林的黑猩猩族群，會採用這項古老的高地戰術。

研究作者、生物人類學家 Sylvain Lemoine 表示，黑猩猩有強烈的地域觀念，會競奪領土、食物資源，領地愈大才能降低內部鬥爭，繁衍率也更高。研究追蹤的「兩大派」黑猩猩族群，棲地相連，規模相近，約 40-45隻成員，各約有 5-6 隻公猩猩、10-13 隻母猩猩，其餘則是青少年與幼兒年紀。

Lemonine 指出，在日日觀察了這兩支群體活動長達三年後發現，牠們會定期巡邏邊界，相當有組織。透過高智慧、合作技能，蒐集情報，決定行動地點與時間。內部暴力也時有所聞，彼此會近距離吼叫、目光接觸，或格鬥拚殺，不論長幼皆有死傷。

至於攀上山頂偵察的這項技能，倒非是為了取得較佳視野，畢竟在叢林遮蔽下，要探查敵情有其限制，主要是透過「聽覺」，聆聽敵人的動靜。黑猩猩在邊界峰頂活動時，也多是休息或聆聽，避免進食、覓食等容易發出聲響的行為。

研究指出，敵人距離愈遠，黑猩猩愈可能踏入危險地域。當敵方約在 500 公尺以外時，侵入對方領地的機率為 40%；1 公里以外，機率增至 50%；3 公里以外，機率更提高到 60%。

黑猩猩、倭黑猩猩與人類 DNA 相似度高達 98.8%，約於 690 萬年至 900 萬年前進入個別進化階段。科學家相信，此一發現有助人類探本溯源，探討人類與黑猩猩共同遠祖的行為模式。
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