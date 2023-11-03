研究：猴痘病毒突變位點大增 2016年起出現人與人間傳播

猴痘病毒（Mpox）最初是1958年在丹麥的研究用猴子體內發現，世界首例人類病例於1970年在剛果民主共和國出現，這幾十年來的病例多集中在中、東、西非，大多是接觸動物後而感染，但自2022年5月起，卻在人與人之間引發全球性大規模傳播，已知造成91,123人感染。這其中的原因為何？科學家似乎在最新研究中找到答案。

國際期刊《科學》（Science）於本週四（11/2）發表一篇英國愛丁堡大學的研究。研究顯示，這波大流行的猴痘病毒正出現不同的分支，病毒突變特徵和人體免疫系統中一種稱為APOBEC3的抗病毒蛋白有關，顯示大流行疫情中，猴痘病毒的演變，跟人與人之間的猴痘持續傳播相關，而不是過往常見的人畜共通傳染，且人傳人的感染模式約從2016年便開始。

根據研究病毒進化的愛丁堡大學進化生物學家Áine O’Toole博士與其同事在《科學》期刊的研究結果， 2022 年從患者身上採樣到的病毒基因突變點比預期中還要多。MPOX病毒約每三年發生一次突變，但與 2018 年在奈及利亞採樣的病毒相比，2022 年患者的 MPOX 突變點高達42個。

研究團隊發現，大多數突變是由人類免疫系統的衝突引起的，特別是一種名為APOBEC3的抗病毒蛋白。這一發現意味著人類免疫系統正在推動病毒的進化，根據突變的速度，科學家估計MPOX至少從2016年起就在人類中傳播。

針對科學家的最新研究，台灣科技媒體中心邀請中研院分子生物研究所研究員張雯來做相關解析。張雯表示，研究發現猴痘病毒變異與人傳人模式有很大關聯，而人類身上的APOBEC3蛋白質可能是造成病毒變異主因，此研究也提醒全球應持續監控猴痘疫情。

張雯表示，這項研究主要有兩個結果，第一個是分析猴痘病毒株在此次大流行的突變率增加，是過往的大約28倍，第二個是發現突變的種類應是人類的APOBEC3蛋白質所造成猴痘病毒基因突變，由此推論猴痘病毒人傳人的感染模式最早其實從2016年開始，當時還沒爆發全球較大規模的猴痘傳染。

張雯說明，此研究結果想呼籲的是，以往猴痘常常被認為是只從動物傳染給人的疾病，這次研究發現人傳人的模式是主要造成大流行的原因，雖然這次猴痘人傳人疫情已經受到控制，但仍然必須持續的追蹤和關注猴痘病毒的突變以及傳播模式之間的關係，以利早期發現和了解病毒突變是否會增加感染風險。

張雯補充，研究結果不代表猴痘病毒的突變株會比較危險，此次大流行的猴痘病毒屬於Clad IIb分支，原本感染人的症狀就是較輕微的。未來可以再進一步研究突變株之演化機制，才能知道對於猴痘的醫療與預防是否有更明確的幫助。

張雯也提醒，此研究提出人傳人的模式，與猴痘病毒基因突變很有關聯，因此提醒全球，尤其是已知有攜帶猴痘病毒的動物的國家，可能要更警覺是否已經發生從動物傳染人之後開始人傳人的事件。