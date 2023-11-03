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郭台銘參選總統連署破百萬 學者：讓藍白知道誰是老大

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/03 11:05
國民黨總統參選人侯友宜（前右2）、民眾黨總統參 選人柯文哲（前左）、鴻海集團創辦人郭台銘（中 後）等人2日上午皆現身參與台北葫蘆寺遶境大典...

國民黨總統參選人侯友宜（前右2）、民眾黨總統參 選人柯文哲（前左）、鴻海集團創辦人郭台銘（中 後）等人2日上午皆現身參與台北葫蘆寺遶境大典... (來源 中央社)

2024 台灣總統大選獨立參選人郭台銘 2 日完成連署，共遞件 103 萬 6,778 份連署書，由於藍白合仍難喬攏，郭台銘與民眾黨參選人柯文哲持續密切接觸，下一步動態究竟要爭取與柯結盟或參選到底，引發關注。

郭台銘競選辦公室 2 日晚間表示，郭台銘及副手賴佩霞 9 月 20 日啟動連署作業，10 月 4 日突破 30 萬份門檻，11 月 2日截止收件，將 103 萬 6,778 份連署送至選委會。各地連署站點將轉型為競選辦公室或選民服務中心。

郭台銘在臉書表示：「我明白百萬民眾渴望政府做出正確的策略性決定，盼望施政條理分明，政府官員能以創業家兢兢業業的精神，重新打造政府體系，而不再是得過且過、昏庸無道。我聽到許多年輕人們的無奈與憤怒，年輕人們普遍『買不起房子，養不起孩子，爸媽吵著想要抱孫子。』政府應當給年輕人的是無窮的希望與願景，而不是一個充滿困頓、毫無夢想的未來。」

就在連署結束日，郭台銘與柯文哲餐敘，外界關心二人談了什麼，對此柯文哲僅稱，有向郭請益財經議題，但「人與人之間交往，不要老是以為要職位交換，多談幾次就會變朋友。」

中央社引述東海大學政治系教授邱師儀說法，郭台銘是欲展現有影響藍白陣營的能力，「讓藍白知道誰是老大」。然而，他補充，郭台銘雖是不可忽視的關鍵少數，但因自身風波不斷，且如何與柯實質合作還未談攏，下一步還不好說。

傳聞郭柯的一項可能合作方案是由柯文哲選總統，依「特使模式」讓郭台銘擔任重要角色。郭辦發言人黃士修僅稱，「郭柯溝通緊密無礙、順其自然」。待他取得候選資格後，「是否使用這張門票進場」，接下來兩週是與國民黨、民眾黨的關鍵協商階段。中選會將於 11 月 14 日前公告連署結果，20 日至 24 日受理申請候選人登記。

部分郭台銘連署站疑涉行賄，以衛生紙、數百元不等金額吸引民眾簽下連署書，檢調偵辦中。另一方面，郭台銘雖致力與鴻海切割，鴻海旗下富士康日前仍遭中國查稅、查用地，疑是殺雞儆猴。近日有傳聞指，富士康必須補繳人民幣 1,800 億元稅金，2 萬個足球場大小的土地亦將被收為國有。對此，鴻海、富士康發布聲明駁斥，皆為謠言，係中國自媒體惡意造謠，侵害集團聲譽，望民眾明辨是非。
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更新時間 : 2023-11-03 19:03 GMT+08:00

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