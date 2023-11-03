日本橫濱市街頭3人遭砍1人死亡 警方逮捕53歲泰籍嫌犯

日本神奈川縣橫濱市一處熱鬧街頭2日晚間發生持刀行凶事件，有3名男性遭人以刀刃物刺傷腹部、背部，送醫急救後，其中1人死亡。據3日最新消息指出，日本警方已依殺人罪嫌逮捕53歲泰國籍嫌犯，但他否認犯罪，目前警方仍在釐清行兇原因。

NHK（日本放送協會）報導，2日晚間剛過7時30分左右（台灣時間當天晚間約6點30分），警方接獲民眾報案，橫濱市中區若葉町的街頭路人發生糾紛，有1人倒地不起。

據警方表示，案發現場在一間餐館前，有3名男子因不明原因被1名男子用刀刺傷腹部和背部，他們被送往醫院急救，其中1人死亡，另2人沒有生命危險。

據了解，事發地點位於JR關內站以西約700公尺處的鬧區，附近有很多餐飲店。

報導引述一名50多歲的男子說法，據稱他目擊整起事件。他表示，事發時他正在家裡，當聽到聲響後往窗外看，發現有多人在毆打一名男子，而這名男子似乎是商店員工，緊接著，被毆打的男子突然拔出一把刀揮舞，並刺向周圍的男性，其中一人遭刺後倒地不起。

報案男子則表示，「我在回家路上聽到吵雜聲，當往餐廳裡看時，發現餐廳內很多人都涉及這起事件，其中一名穿橙色衣服的男性，疑為外國人士，當我打電話給派出所報案後，回到現場發現，其中一名涉案男子流著血躺在地上。」

另一名附近餐館的員工表示，晚上7點多時他聽到外面有男子的哀號聲，而且異常吵雜，不久後聽客人說外頭發生打架事件。