俄國正式撤銷「全面禁止核子試爆條約」 俄：美國試爆才跟進

俄羅斯總統普丁今（2）日簽署法案，撤銷對「全面禁止核子試爆條約」的批准，跟進美國自1996年簽約卻迄今未批准的立場。至於是準備核試，俄方表示，若美國先恢復才會可慮跟進。

半島電視台報導，「全面禁止核子試爆條約」（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty）於1996年在聯合過大會通過，然而美國、中國、伊朗、以色列、埃及等國迄今簽署卻並未正式批准，以至於條約尚未生效。

莫斯科10月6日宣布欲退出該條約，俄國下議院「國家杜馬」加速表決通過該法案，上議院「聯邦委員會」則於上週一致通過撤銷該項條約，普丁（Vladimir Putin）於今日簽署該法案。普丁表示，此舉在於使莫斯科與華盛頓保持一致。

報導指出，目前尚不清楚，俄國是否將會恢復核試。普丁於10月5日曾表示聽到試驗核武的呼聲，但尚未準備好宣布是否真的要進行。

俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）11月表示，莫斯科將繼續遵守禁令，只有在美國進行核試的時候才會跟進。

美國先前表態，對俄國撤銷「全面禁止核子試爆條約」的舉動感到「不安」，美國國務院表示，任何簽署國撤銷條約的舉動，都會毫無必要的危及禁止核試的全球準則。

美國國務院還提及，俄國不應「利用軍備控制核不負責任的核言論來脅迫他國」，此舉似乎是在向美國及其他支持烏克蘭對抗俄國軍隊的國家施壓。

在撤銷「全面禁止核子試爆條約」後，華盛頓與莫斯科之間僅剩的雙邊核武條約為「新削減戰略武器條約」（Strategic Arms Reduction Treaty），根據該條約，兩國將定期檢查對方的核設施並限制核彈頭數量。

俄國於今年2月終止了「新削減戰略武器條約」，該條約將於2026年初到期。