AI建功！披頭四The Beatles最終單曲《Now and Then》今晚發布

傳奇英搖披頭四最後單曲《Now and Then》經由AI技術處理後，將於英國時間２日下午2時（台灣時間晚間10時）正式發布！保羅·麥卡尼表示，「在2023年，我們仍在創作披頭四的音樂，並即將推出一首大眾尚未聽過的新歌，我認為這是一件令人興奮的事情。」

英國衛報報導，喬治·哈里森（George Harrison）最初並不喜歡《Now and Then》，而歌迷們也以為這首歌永遠不會發行。如今，這個英國最偉大的樂團，在解散逾50年後，借助AI之手，將最後一次展現他們的輝煌與閃耀。

專門研究披頭四的利物浦大學博士泰勒斯（Holly Tessler）指出，50多年前解散的樂團現在發布最後一首歌，從某種程度來說，是已經80多歲的保羅·麥卡尼（Paul McCartney）和林哥·史達（Ringo Starr）在劃清界線。「這對幾乎所有披頭四樂迷來說，是一個非常溫馨的時刻，感覺是一個結束。因此，我認為意義重大。」

這首歌當年由四位成員共同完成，其中包括已故的喬治·哈里森於1995年錄製的吉他片段，從70年代末的樣帶中提取的約翰·藍儂（John Lennon）的原聲。

1994年約翰·藍儂的遺孀小野洋子（Yoko Ono）將樣帶交給保羅·麥卡尼，那是一盒標有「獻給保羅」字樣的磁帶，其中還包括約翰·藍儂演唱的《Free As a Bird 》和 《Real Love 》，這些歌曲由隊員共同完成，並在1995年發行。然而喬治·哈里森認為，《Now and Then》的技術問題無法解決，並不足以被高標準的完成，因此這首歌一直被擱置。

如今AI技術問世，也被運用在《Now and Then》的樣帶上，更好的將約翰·藍儂的歌聲分離出來，讓保羅·麥卡尼與林哥·史達將新錄製的貝斯、吉他、鋼琴、鼓聲等片段，與喬治·哈里森於1995年錄製的吉他片段，以及隊員和聲與弦樂編曲融合在一起。

喬治·哈里森的遺孀奧莉維亞（Olivia Harrison）表示「喬治會全心全意地與保羅跟林哥史達一起完成《Now and Then》的錄製。」

保羅·麥卡尼則表示，這次的計畫「相當激動人心」，「在2023年，我們仍在創作披頭四的音樂，並即將推出一首大眾尚未聽過的新歌，我認為這是一件令人興奮的事情。」