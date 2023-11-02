好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋

有「最美麗的主持人」封號的台灣資深女星白嘉莉現年75歲，維持一貫的優雅美麗，歲月在她身上彷彿沒留下任何痕跡，她的逆齡祕訣就是藝術，台中市長胡志強今（2）日現身《白嘉莉的美麗世界藝術展》開幕，他形容白嘉莉是被演藝事業耽誤的藝術家。

白嘉莉高中時在歌唱比賽奪冠後開啟演藝之路，創下以英語、日語、法語訪問節目嘉賓的先例，獲封「最美麗的節目主持人」，曾主持過《群星會》等台視經典歌唱節目，出版過5張專輯，45年前嫁給印尼富商後淡出演藝圈並居住印尼，丈夫過世後她於2020年回台居住，並陸陸續續舉辦畫展，曾於2020年君悅酒店舉辦個展、2022年 Art Taipei等。

白嘉莉從臨摹中國傳統水墨到各式媒材都有大膽嘗試，動物、花卉、水果為其筆下常見主題，畫風如其人一樣的熱情可愛，此次展覽區分為4大展區，呈現她40多年來逾百幅油畫、水墨、水彩等創作，價格落在3萬元至百萬不等，開展首日已約10成售出。



旅客觀賞《仕女圖》。（圖／台灣英文新聞＿劉怡均）

價格最高的為2023年《愛（水韻天鵝）》，使用中國繪畫重彩在和紙上作畫，畫中兩隻戲水的天鵝其靈感來自白嘉莉在印尼家的花園裡眷養的天鵝，她解釋天鵝會保護自己的伴侶不受欺負，動物之間的真摯愛情讓她深受感動，定價為新台幣480萬。

白嘉莉1980年繪製的水墨《仕女圖》是臨摹張大千手稿，兩人結緣於白嘉莉主持的節目，張大千上完節目後贈予她草稿臨摹並稱讚白嘉莉具繪畫天分，該畫定價200萬，已有藏家收購。

展覽自即日起至11月12日於新光三越台北信義新天地A9的9樓展出，若想一睹美魔女身影的粉絲，有機會於周末和白嘉莉合影互動。