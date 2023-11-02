Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/11/02 17:49
白嘉莉導覽自己作品《愛（水韻天鵝）》。（圖／台灣英文新聞劉怡均）

白嘉莉導覽自己作品《愛（水韻天鵝）》。（圖／台灣英文新聞劉怡均）

有「最美麗的主持人」封號的台灣資深女星白嘉莉現年75歲，維持一貫的優雅美麗，歲月在她身上彷彿沒留下任何痕跡，她的逆齡祕訣就是藝術，台中市長胡志強今（2）日現身《白嘉莉的美麗世界藝術展》開幕，他形容白嘉莉是被演藝事業耽誤的藝術家。

白嘉莉高中時在歌唱比賽奪冠後開啟演藝之路，創下以英語、日語、法語訪問節目嘉賓的先例，獲封「最美麗的節目主持人」，曾主持過《群星會》等台視經典歌唱節目，出版過5張專輯，45年前嫁給印尼富商後淡出演藝圈並居住印尼，丈夫過世後她於2020年回台居住，並陸陸續續舉辦畫展，曾於2020年君悅酒店舉辦個展、2022年 Art Taipei等。

白嘉莉從臨摹中國傳統水墨到各式媒材都有大膽嘗試，動物、花卉、水果為其筆下常見主題，畫風如其人一樣的熱情可愛，此次展覽區分為4大展區，呈現她40多年來逾百幅油畫、水墨、水彩等創作，價格落在3萬元至百萬不等，開展首日已約10成售出。

好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
旅客觀賞《仕女圖》。（圖／台灣英文新聞＿劉怡均）

價格最高的為2023年《愛（水韻天鵝）》，使用中國繪畫重彩在和紙上作畫，畫中兩隻戲水的天鵝其靈感來自白嘉莉在印尼家的花園裡眷養的天鵝，她解釋天鵝會保護自己的伴侶不受欺負，動物之間的真摯愛情讓她深受感動，定價為新台幣480萬。

白嘉莉1980年繪製的水墨《仕女圖》是臨摹張大千手稿，兩人結緣於白嘉莉主持的節目，張大千上完節目後贈予她草稿臨摹並稱讚白嘉莉具繪畫天分，該畫定價200萬，已有藏家收購。

展覽自即日起至11月12日於新光三越台北信義新天地A9的9樓展出，若想一睹美魔女身影的粉絲，有機會於周末和白嘉莉合影互動。
白嘉莉
白嘉莉的美麗世界藝術展
新光三越
畫展
台北
藝術
文化

相關新聞

鑲金甜點！台北五星飯店聯名Sisley奢華下午茶　唯美玫瑰幕斯塔、粉紅麻辣牛腱三明治無敵欠吃！
鑲金甜點！台北五星飯店聯名Sisley奢華下午茶　唯美玫瑰幕斯塔、粉紅麻辣牛腱三明治無敵欠吃！
2023/11/02 11:21
想延遲生育 卵巢卵泡庫存夠嗎？亞洲研究：超過33歲AMH指數下降近3倍
想延遲生育 卵巢卵泡庫存夠嗎？亞洲研究：超過33歲AMH指數下降近3倍
2023/11/01 14:03
2023 ITF台北國際旅展11/3登場 1,300個攤位創記錄 跨年、寒假春節想出國的你快來搶好康
2023 ITF台北國際旅展11/3登場 1,300個攤位創記錄 跨年、寒假春節想出國的你快來搶好康
2023/11/01 10:16
台北國際旅展逾千展位爆棚登場　超值住宿餐飲券、機票優惠搶先看！
台北國際旅展逾千展位爆棚登場　超值住宿餐飲券、機票優惠搶先看！
2023/10/31 21:00
台灣C-LAB戶外穹頂劇場升級　長達兩個月、放映作品數量歷年之最
台灣C-LAB戶外穹頂劇場升級　長達兩個月、放映作品數量歷年之最
2023/10/30 19:49

更新時間 : 2023-11-02 22:21 GMT+08:00

最受歡迎

「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
流感疫苗公費第2階段11/1起開打 全聯80間門市接種站送好禮
流感疫苗公費第2階段11/1起開打 全聯80間門市接種站送好禮
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
慘遭封殺！因法國瘋馬秀秒掉800萬粉　BLACKPINK成員Lisa官方微博蒸發
慘遭封殺！因法國瘋馬秀秒掉800萬粉　BLACKPINK成員Lisa官方微博蒸發
Netflix電視劇《媽，別鬧了！》台灣導演陳慧翎病逝　享年48歲
Netflix電視劇《媽，別鬧了！》台灣導演陳慧翎病逝　享年48歲
台北米其林必比登推薦餐廳聯手炸雞龍頭　剝皮辣椒紙包雞天涼來一碗超無敵！
台北米其林必比登推薦餐廳聯手炸雞龍頭　剝皮辣椒紙包雞天涼來一碗超無敵！