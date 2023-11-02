糗！錯認千年芋為姑婆芋 食藥署道歉：我們採錯了

近來國內發生多起姑婆芋食品中毒案件，食藥署昨（1）日特別介紹姑婆芋與芋頭差別，以幫助民眾辨認，卻遭網友揪出展示的並非姑婆芋，而是可食用的「千年芋」。對此，食藥署今（2）日表示，感謝網友指正，並虛心檢討，日後將務求謹慎。

食藥署食品組副組長鄭維智昨日在例行記者會表示，近日接獲通報，有民眾至某度假酒店食用炒飯後，出現嘴唇及喉嚨刺痛、吞嚥困難等症狀，經衛生單位調查，炒飯底部鋪墊之葉片鑑定為姑婆芋，該案應為姑婆芋之毒性成份污染食品所導致的中毒案件。

食藥署因此提供簡單辨識姑婆芋與芋頭方式。芋頭葉面覆有絨毛，水滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴，葉片呈盾形，且葉脈不明顯，其與葉面相接之葉柄呈深紫色，且地下莖具有紫色斑點

姑婆芋則是表面光滑，葉子是廣卵形、基部呈心狀箭形，水珠無法凝結，與葉面相接之葉柄呈綠色，地下莖細長，且偏黃色。

結果竟被眼尖的網友發現，食藥署展示的植物是千年芋，並非姑婆芋。根據臉書粉絲專頁「胖胖樹的熱帶雨林（Fat-Fat Tree Tropical Rainforest）」的發文，食藥署採的是可以食用的千年芋，來自拉丁美洲，不是台灣原生有毒的姑婆芋。

對此，對此，食藥署林金富副署長表示，千年芋與姑婆芋外觀極為形似，是在採集展示葉片時，因不識千年芋致誤採；對於民眾指正表達感謝，並虛心檢討，日後對於記者會準備的教材將更求謹慎。

食藥署表示，姑婆芋又稱為山芋、觀音蓮及天荷等，為臺灣常見的低海拔植物，全株之汁液及塊莖皆有毒，在食入數分鐘後會引起喉嚨疼痛、口腔麻木、燒痛、潰瘍、失聲、吞嚥困難、唇腫、胸悶及胃部灼痛等症狀；其汁液接觸到皮膚則會引起搔癢及刺激感。

林金富再次呼籲，民眾不採食路邊不明植物，以避免發生食品中毒。

112年11月2日，食藥署提供芋頭和姑婆芋辨別圖示。（圖／食藥署）