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年底前訂電子門票抽iPhone 15 快來台灣森林遊樂區

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/02 17:41
阿里山（圖／林業保育署）

阿里山（圖／林業保育署）

林業保育署推出國家森林遊樂區電子門票活動，除了環保、省錢，還可抽大獎！自 11 月 1 日至 12 月 31 日止，只要在「森林好好玩」網站購買國家森林遊樂區電子門票或套票，並入園使用，就有機會抽中 iPhone 等精美獎品。

林業保育署指出，活動期間內購票的民眾，參加抽獎次數不限，每一帳號限中獎一次。獎項包括 iPhone 15 pro 、Marshall 藍芽喇叭 、Coleman LED 露營燈、The North Face 單肩包與 NORDISK 琺瑯杯等。

不開車的國內外遊客，也能輕鬆遊玩阿里山沿線景點。林業保育署和交通部觀光署阿里山國家風景區管理處合作，推出「會等人的巴士」－阿里山郵輪式巴士套票。去程為嘉義高鐵站出發，回程由阿里山國家森林遊樂區出發，由專屬中英語導遊搭配接駁巴士，帶遊客順遊奮起湖、二延平步道、逐鹿部落與嘉義市文化路夜市等沿線景點，是自由行旅客輕鬆便利旅遊的交通選擇。

2023 年 11 月 3 日至 2024 年 1 月 1 日期間，購買去程加回程套票組合，除享 75 折折扣外，還加送阿里山國家森林遊樂區門票。

林業保育署也推出多款電子套票，如太平山國家森林遊樂區與蘭陽博物館聯票、內洞國家森林遊樂區與烏來台車來回乘車券套組、台灣好行及阿里山國家森林遊樂區與電動遊園車套票、墾丁、雙流國家森林遊樂區與屏東海生館聯票等，購買套票組合均可獲得抽獎資格。

購票請至森林好好玩網站，有關國家森林遊樂區最新開休園情形與遊憩資訊，可至台灣山林悠遊網查詢。
森林遊樂區
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電子門票
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套票

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更新時間 : 2023-11-02 22:20 GMT+08:00

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