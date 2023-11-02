全球首場AI安全峰會倫敦登場 聚焦風險管控

全球首屆人工智慧（AI）安全峰會於當地時間1日起在倫敦登場，包括英國、美國與中國在內28國與歐盟簽署宣言，共同管控AI技術所帶來的風險，被英國首相蘇納克稱為「具里程碑意義的成就」。

英國廣邀多國政府、學術專家與AI相關企業高層聚集倫敦北部布萊切利園（Bletchley Park）參與別開生面的AI安全峰會，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harri）、歐執委主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、中國科技部部長吳昭暉以及X公司老闆馬斯克（Elon Musk）、 OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）等人都親自與會。

峰會開頭的重頭戲之一，是英國政府發布28個國家和歐盟共同簽署的「布萊切利宣言」（Bletchley Declaration），蘇納克表示，當務之急，是確保快速發展的AI技術安全無虞，並敦促國際間合作，以對抗AI不受控制發展所帶來的「重大風險」。而這項宣言，被他稱之為「具里程碑意義的成就」。

外界指出，本次中國獲邀與會，也標誌著中英關係的進一步破冰回溫。儘管部分英國立法者對中國的參與提出質疑，然而鑑於中國在開發AI技術所扮演的角色，中國將是峰會的重要參與者之一。美國駐英大使哈特力（Jane Hartley）向路透社表示，「這是英國的邀請，不是美國的邀請」，先前她也向英國當局表示，英國的峰會由英國決定邀請誰。

吳朝暉表示，北京準備加強有關人工智慧安全的合作，中方願協助建立國際「治理框架」，與參會各方就人工智能安全議題加強交流和溝通，促進人工智能技術更好造福人類，共同構建人類命運共同體。

加拿大創新、科學暨工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）表示，AI不為國界所限制，因此，當前實施的不同法規間的互操作性相當重要。「有鑑於事務的發展與速度，我們面臨的風險是做得太少，而非太多。」

蘇納克希望，英國能在美國、中國與歐盟等經濟體間扮演中間人角色。然而也有部分觀點質疑，在美國、G7與歐盟都在推動AI相關倡議的情形下，英國到底能發揮多少影響力。

外交事務雜誌上月指出，歐盟與英國致力於成為「AI智慧監管」的世界領導者，但科技實力並不超前，分析指出過度的監管政策與措施可能導致科技發展作繭自縛，又或者早已無心在科技競爭上取勝。

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