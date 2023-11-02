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地圖也會跟著地緣政治變化？中國百度、阿里巴巴網路地圖以色列「被消失」

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/02 17:14
百度網路地圖，以色列國名消失。（圖／截自百度網站）

百度網路地圖，以色列國名消失。（圖／截自百度網站）

以巴衝突的複雜難解，讓各國政府企業怎麼「站隊」都不對，向來對領土地有其執拗的中國，似乎也體現了這一點。眼尖的民眾發現，兩大公司百度（Baidu）與阿里巴巴（Alibaba）旗下的高達（Amap）網路地圖服務，以色列竟被抹去，徒留疆域，卻無國名。

CNN 報導，百度與高達線上地圖可見，就連賽普勒斯、黎巴嫩等國土與以色列一般大或較小的國家，都得以清楚顯示，唯獨以色列只剩疆界，卻無名稱，令人納悶不已，是要表達什麼？

中國外交部發言人汪文斌 10 月 31 日急忙澄清，中國與以色列有著正常的外交關係，在官方發行的標準地圖上，以國也正常標示。儘管中國也於 1988 年承認巴勒斯坦是一個國家，並將之與以色列並列於官方地圖，在百度、高達地圖上，同樣未有任何巴勒斯坦標示。

百度與高達雖非國營事業，卻是在高度網路審查環境中運作，在中國使用的廣泛程度，也堪比海外的 Google、Apple 地圖服務，因此這消失的國名，也就顯得格外耐人尋味了。

由於與多國有著領土爭議，中國對世界各地地圖的關注有一種難言的偏執。近幾年來，中國多次迫使國際企業就地圖上未能將台灣劃入中國領土一事道歉、撤圖。今年 9 月，中國發表 2023 年新版「十段線」地圖，將整片南海納入版圖，也惹惱台灣、印度與一票東南亞國家。

在以色列與哈瑪斯戰爭中，中國正小心翼翼拿捏分寸。一方面批評以色列的猛烈報復行動，一方面卻未直接譴責哈瑪斯，僅呼籲停火，支持巴勒斯坦建國，以兩國方案作為解方。

北京當局盼能在此次衝突中，將自己塑造成和平締造者的形象，派出特使翟雋前往中東斡旋和談，兩周來足跡踏遍卡達、埃及、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯及約旦。

相較於美國在中東勢力根植，中國在區域顯然是「新手」。專家懷疑中國能介入到什麼地步，更多的推測是，北京欲與阿拉伯世界站在一起，與力挺以色列的美國，競奪區域影響力。

地圖也會跟著地緣政治變化？中國百度、阿里巴巴網路地圖以色列「被消失」
百度網路地圖，以色列國名消失。（圖／截自百度網站）

地圖也會跟著地緣政治變化？中國百度、阿里巴巴網路地圖以色列「被消失」
Google地圖，以色列清楚標示。（圖／截自Google Maps）
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