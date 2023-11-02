富邦集團董事長蔡明忠與青年世代共同擘劃永續大未來

富邦集團董事長蔡明忠今(1)日出席由臺灣大學風險社會與政策研 究中心（以下簡稱臺大風險中心）舉辦之「青年培訓沙龍」， 與台灣具指標性的永續企業及青年世代深度交流， 分享集團旗下三大上市公司富邦金控、台灣大哥大、momo邁向永 續轉型的策略與進程。透過對話交流， 讓更多台灣青年世代了解企業如何具體實踐永續， 與各界協力建構台灣淨零轉型路徑。

臺大風險中心自2023年創辦「青年淨零力實踐平台」， 迄今已舉辦3場沙龍活動，邀請各界重要領袖人物與青年對話， 扮演青年與社會的溝通橋樑， 期許平台成為青年知能與行動倡議的培力媒介。 臺大風險中心主任周桂田表示， 期待藉由本場沙龍活動與台灣青年共織永續行動的藍圖，從校園、 企業到社會，暢談企業與台灣青年面對的各項議題及展望， 一同邁向兼具經濟韌性和社會正義的「永續大未來」！

富邦集團董事長蔡明忠在座談中分享到，富邦深耕台灣逾一甲子， 經歷台灣經濟起飛與金融開放，富邦洞燭契機， 致力提供金融百貨服務，逐步發展為台灣最完整多元的金融集團， 集團版圖更逐步延伸至電信媒體、不動產、文創、 運動及公益等領域。過去60年來，富邦與台灣經濟發展共存共榮， 然而隨著經濟發展，環境生態系統崩壞、地球資源逐漸耗盡， 全球面臨日益嚴重的氣候浩劫，人類的生存危機已浮上檯面。 人人都在關注永續發展，身為台灣的領導企業，富邦更是義不容辭， 提出永續願景藍圖，並積極呼應「能源轉型」、「產業轉型」、「 生活轉型」、「社會轉型」等四大台灣淨零轉型策略。

在「能源轉型」上，富邦金控及台灣大哥大均為RE100會員， 不僅承諾2040年全球營運據點100%使用綠電， 更積極帶動產業綠能發展，富邦產險是全台最大綠能保險業者、 台灣大更投入百億，佈局綠電及低碳設備與投資。在「產業轉型」 部分，富邦金控於2021年率先針對電廠、煤礦業、水泥業、 石化業及鋼鐵業等五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準、 台北富邦銀行規劃多項業界首創ESG商品、 富邦產險更領先業界提出2050淨零承保； 台灣大哥大不僅致力自身節能減碳，更主動展開政策遊說， 減少基站重複佈建，預計於2023年底整併台灣之星，共建5G生 態圈，大幅減少碳排放， 運用科技核心能力開啟生物多樣性復育計劃， 以永續力促進電信產業升級；富邦媒體科技momo則自許成為「 台灣綠活電商NO.1」，鎖定倉儲、包裝、物流、 供應鏈等四大面向，積極檢視核心業務的碳排減量機會。同時， 富邦金控、台灣大哥大今年7月也與中央研究院簽署「 淨零科技研發獎勵合作協議」，捐贈共1000萬元獎勵金， 鼓勵投入淨零科技研發。

「生活轉型」上，富邦金控積極支持再生能源，響應低碳生活；mo mo「綠色生活館」集結逾5,200項具國內外環保認證或永續概 念商品，同時打造「綠活會員」計劃，賦予消費者綠色選擇權， 會員加入後將優先使用循環包材，下單時還可選用「集中到貨」， 藉此經營永續消費客群，促成淨零意識提升與生活轉型。在「 社會轉型」上，富邦身為最挺體育的企業，積極發揮企業影響力， 不僅響應Race to Zero及聯合國Sports for Climate Action，引導運動賽事綠色轉型， 更攜手長期贊助之四大馬拉松及各縣市政府，以「生態復育」 為核心理念，為台灣造林減碳，計劃在五年內替台灣種下10萬棵樹 。富邦將持續精進永續做為，發揮企業社會責任，從自身做起， 引導企業與社會大眾改變思維，共同朝向低碳生活邁進。

座談中蔡明忠也鼓勵青年世代，從兩大面向發揮個人影響力。第一， 實踐消費者行動主義：支持選擇永續的企業與商品服務， 把握個人生活中每一次的消費行動，都可以作對地球有益的選擇。 第二，充實自我成為綠領人才：綠領人才是大勢所趨， 無論身處的產業或部門， 每個新世代工作者都可以將自身專業知識連結永續思維， 從不同面向改變流程或服務，進而改變台灣與世界。

富邦集團以貫徹永續發展為信念，長期耕耘ESG，富邦金控自20 16年起，攜手富邦文教基金會與臺大風險中心， 在台推動永續行動，聚焦氣候變遷風險研究、 政策趨勢研究與教育訓練、富邦永續大未來論壇、 青年氣候能源識讀計劃等， 共同推展氣候變遷風險及永續金融相關研究與倡議， 提升大眾永續意識，以「正向力量 成就可能TM」的品牌精神，攜手共創台灣永續大未來！

富邦集團董事長蔡明忠(中)與國際青年星拾力協會創辦人李明峰(左一)、數位氣候科技有限公司創辦人李育賢(右二)、「媽媽氣候行動聯盟」青年實習專案成員陳人平(右二)等青年世代對話淨零未來。（圖／富邦金控）