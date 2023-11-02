結合新北好茶推特調及甜點　小青新咖啡節周末碧潭廣場飄香

本週末(11月4及5日) 上午10點至下午6點新北希望市集將結合斜槓職人團隊及台灣咖啡 發展協會於碧潭風景區東岸廣場舉辦「2023新北碧潭希望市集F eat.小青新咖啡節」，現場將販售新北在地優質農產、 精選手沖咖啡及職人手作工藝品，本次咖啡節更結合「新北好茶」 推出飲品特調及甜點， 新北市農業局歡迎市民朋友一同到碧潭漫步市集品茗、喝咖啡。

為協助在地農友推廣自身優質農產品， 新北市政府農業局積極拓展銷售通路，建立「新北希望市集」品牌， 並與斜槓職人團隊及台灣咖啡發展協會異業結盟共同辦理咖啡節， 本次以「茶覺好咖啡」為題，藉由咖啡與「新北好茶」結合， 迸出新滋味，同時也協助推廣在地農產，現場預計有71個攤位， 超過80個品牌參與，包含咖啡師、甜點師、 手工藝職人與多位在地小農一同展售。 多位咖啡師與新北好茶品牌合作推出咖啡節限定特調飲品及點心， 如達文西咖啡特別選用坪林白青長茶作坊蜜香紅茶、 青農聯誼會長盧苡甄所種植洛神花及冰釀咖啡，推出特調「紅絲絨」 ，一入口咖啡所帶茶香四溢，餘韻則充滿著咖啡及洛神花微酸果香， 絲滑圓潤、酸甜沁脾的風味烙印在心中！ 另外也有咖啡師及甜點師分別選用坪林茶行滴滴香、福茶苑、 三峽天芳茶行等知名茶行所產好茶，製作超過20款市集限定飲品、 甜點及輕食，共譜咖啡與茶兩大飲品交響曲， 想嚐鮮的民眾千萬不能錯過。活動現場也將辦理「珈發盃」 咖啡沖煮競賽，歡迎民眾前來替選手加油打氣。

台灣咖啡發展協會理事長蔡治宇表示， 本次咖啡節將推出園遊券於服務台販售，每張價格300元， 等值抵用現場消費，並加碼贈送主題美食兌換券， 憑券可至現場攤位兌換咖啡或主題美食，如「紅絲絨」特調、 選用坪林滴滴香的東方美人茶粉製成的「東方美人金磚蛋糕」 或使用坪林白長青茶坊的包種茶粉製成的「包種奶酥」等限定美食， 相關資訊歡迎民眾追蹤小青新咖啡節粉絲專頁(https:// www.facebook.com/ FreshCoffeeFestival?mibextid= LQQJ4d)。

新北市政府農業局長李玟表示，秉持「農業健康市/式」精神， 創立「新北希望市集」品牌，協助在地小農拓展銷售通路， 也供市民朋友選購在地新鮮農產， 達到減少食物里程促進綠色消費的目標， 邀請市民朋友周末來碧潭看看風景的同時，也順便買菜、「拎嘎逼」 。

本週末(11月4及5日) 上午10點至下午6點新北希望市集將結合斜槓職人團隊及台灣咖啡發展協會於碧潭風景區東岸廣場舉辦「2023新北碧潭希望市集Feat.小青新咖啡節」。（圖／新北市政府農業局）

小青新咖啡節結合「新北好茶」推出飲品特調及甜點，如包種奶酥。（圖／新北市政府農業局）

新北市政府農業局邀請市民朋友周末來碧潭看看風景的同時，也順便買菜、「拎嘎逼」。（圖／新北市政府農業局）

本次咖啡節將推出園遊券於服務台販售，每張價格300元，等值抵用現場消費，並加碼贈送主題美食兌換券。（圖／新北市政府農業局）