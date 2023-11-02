Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/02 17:06
圖為臭蟲，又稱床蝨（Bed Bug）（圖／路透社STEPHANIE LECOCQ）

圖為臭蟲，又稱床蝨（Bed Bug）（圖／路透社STEPHANIE LECOCQ）

南韓近日陸續在全國各地發現「臭蟲」的蹤跡，專家推測是因疫情緩解後，南韓海外遊客及至歐洲旅遊的人增加，導致臭蟲傳入。

前陣子就已傳出法國巴黎遭臭蟲肆虐，不久後，網路上也瘋傳一名乘客坐在英國倫敦地鐵椅子上，一隻臭蟲在乘客的爬行的影片。有人推測，臭蟲可能是透過列車，迅速擴散至歐洲各地，近日南韓也傳出了臭蟲的蹤跡，疑是疫情過後邊境開放，遭國外旅客或是出國觀光的民眾帶回。

臭蟲又稱床蝨（Bed Bug），喜歡溫暖的環境，經常附著在椅子、沙發、床墊等地，若被臭蟲叮咬將造成皮膚嚴重搔癢，可影響睡眠。另外，臭蟲抗藥性強，市售殺蟲劑無法將其消滅，繁衍速度快，需找滅蟲公司以專業藥物噴灑藥劑，因蟲卵可在9至10天復活，需要至少2次以上的消滅工作。

南韓國內的臭蟲蹤跡最初是在9月時，陸續於大邱市啟明大學的學生宿舍，以及仁川市的一間汗蒸幕中發現，接著首爾市區內25個行政區中，也有18個區域通報發現臭蟲，其中以龍山區最為嚴重。

臭蟲的出現引起全國民眾恐慌，一些民眾表示，現在在搭乘地鐵時都不敢坐在用布做的椅子上，也有人表示已退訂了電影票，深怕電影院的椅子上也有臭蟲。

現在天氣逐漸變涼，雖然目前尚未有地鐵出現臭蟲的通報，但許多民眾擔心有供應暖氣的地鐵會成為臭蟲的溫床。首爾交通公社表示，纖維材質的椅子正進行高溫蒸氣清洗等定期防疫，新進的電車座椅也將以耐髒的PC複合材質代替。
南韓
法國
臭蟲
床蝨
搔癢

相關新聞

慘遭封殺！因法國瘋馬秀秒掉800萬粉　BLACKPINK成員Lisa官方微博蒸發
慘遭封殺！因法國瘋馬秀秒掉800萬粉　BLACKPINK成員Lisa官方微博蒸發
2023/11/01 19:57
「地獄鐵」尖峰時段塞爆人 南韓首爾地鐵1月推「無座位車廂」
「地獄鐵」尖峰時段塞爆人 南韓首爾地鐵1月推「無座位車廂」
2023/11/01 17:22
楓葉遲來又變醜　受氣候變遷影響未來可能將沒楓可賞
楓葉遲來又變醜　受氣候變遷影響未來可能將沒楓可賞
2023/10/31 12:33
南韓梨泰院萬聖節人潮不再　弘大商圈兩天湧入逾16萬人過節
南韓梨泰院萬聖節人潮不再　弘大商圈兩天湧入逾16萬人過節
2023/10/29 17:38
南韓軍人因同志行為遭起訴提憲法訴願　法庭仍判不違憲
南韓軍人因同志行為遭起訴提憲法訴願　法庭仍判不違憲
2023/10/27 13:58

更新時間 : 2023-11-02 17:14 GMT+08:00

最受歡迎

「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
流感疫苗公費第2階段11/1起開打 全聯80間門市接種站送好禮
流感疫苗公費第2階段11/1起開打 全聯80間門市接種站送好禮
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
慘遭封殺！因法國瘋馬秀秒掉800萬粉　BLACKPINK成員Lisa官方微博蒸發
慘遭封殺！因法國瘋馬秀秒掉800萬粉　BLACKPINK成員Lisa官方微博蒸發
Netflix電視劇《媽，別鬧了！》台灣導演陳慧翎病逝　享年48歲
Netflix電視劇《媽，別鬧了！》台灣導演陳慧翎病逝　享年48歲
日本放寬創業居留條件　沒錢投資也可居留兩年
日本放寬創業居留條件　沒錢投資也可居留兩年
土耳其駐台代表處歡慶建國百年 台土直航將提升至每週10班
土耳其駐台代表處歡慶建國百年 台土直航將提升至每週10班