遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢

南韓近日陸續在全國各地發現「臭蟲」的蹤跡，專家推測是因疫情緩解後，南韓海外遊客及至歐洲旅遊的人增加，導致臭蟲傳入。

前陣子就已傳出法國巴黎遭臭蟲肆虐，不久後，網路上也瘋傳一名乘客坐在英國倫敦地鐵椅子上，一隻臭蟲在乘客的爬行的影片。有人推測，臭蟲可能是透過列車，迅速擴散至歐洲各地，近日南韓也傳出了臭蟲的蹤跡，疑是疫情過後邊境開放，遭國外旅客或是出國觀光的民眾帶回。

臭蟲又稱床蝨（Bed Bug），喜歡溫暖的環境，經常附著在椅子、沙發、床墊等地，若被臭蟲叮咬將造成皮膚嚴重搔癢，可影響睡眠。另外，臭蟲抗藥性強，市售殺蟲劑無法將其消滅，繁衍速度快，需找滅蟲公司以專業藥物噴灑藥劑，因蟲卵可在9至10天復活，需要至少2次以上的消滅工作。

南韓國內的臭蟲蹤跡最初是在9月時，陸續於大邱市啟明大學的學生宿舍，以及仁川市的一間汗蒸幕中發現，接著首爾市區內25個行政區中，也有18個區域通報發現臭蟲，其中以龍山區最為嚴重。

臭蟲的出現引起全國民眾恐慌，一些民眾表示，現在在搭乘地鐵時都不敢坐在用布做的椅子上，也有人表示已退訂了電影票，深怕電影院的椅子上也有臭蟲。

現在天氣逐漸變涼，雖然目前尚未有地鐵出現臭蟲的通報，但許多民眾擔心有供應暖氣的地鐵會成為臭蟲的溫床。首爾交通公社表示，纖維材質的椅子正進行高溫蒸氣清洗等定期防疫，新進的電車座椅也將以耐髒的PC複合材質代替。