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教育部學習扶助績優評選　新北獲獎數 全國第一

By 台灣英文新聞
2023/11/02 17:01
教師耐心指導學生使用數位平台進行學習。（圖／新北市教育局）

教師耐心指導學生使用數位平台進行學習。（圖／新北市教育局）

教育部公告112年度學習扶助績優人員名單，新北市計有五股國中、仁愛國小、三重國小獲領航團隊獎；五股國中黃美靜教師及胡益梅教師、仁愛國小陳姿伃教師、龍埔國小張育菁教師獲獎鐸聲伴學獎；重慶國中陳同學、新和國小余同學及十分國小陳同學獲學習潛力獎，獲獎數全國第一，創歷年新高。

教育局長張明文表示，新北市學習扶助結合數位學習平臺，採用差異化教學，讓學生得以適性學習，培養學生學習自信心的同時，也確保學生都能夠站穩學習的腳步。為鼓勵推動學習扶助有功的學校、老師及認真學習的學生，新北市每年辦理學習扶助摘星計畫，並將摘星計畫入選隊伍薦送教育部，參與當年度國民小學及國民中學學生學習扶助績優人員評選，今年獲獎數不僅是全國最多，同時也是歷年來最佳成績。

另外，透過表揚績優的教育行政團隊與教師，能貫徹新北市學習扶助「教學有愛、學習無礙」的精神，期待更多老師投入學習扶助的行列，攜手為保障孩子基本學力努力。

榮獲領航團隊獎的仁愛國小從科技化學習扶助教師社群出發，鼓勵學習扶助授課教師成為智慧種子專家教師，再配合校訂課程引領全校教師投入學習扶助，達到「No Child Left Behind 不放棄任何一個孩子」的教育目標，實踐「仁者育才，愛者陪伴，每個孩子皆璀璨未來」的願景。

獲頒鐸聲伴學獎的五股國中胡益梅老師主張，「課堂中，沒有一個孩子是局外人！」因此，胡老師透過多元學習、小組競賽、閱讀理解等多元方式，建立師生課堂教學的小默契，為孩子搭起基礎與深層的學習鷹架，找出問題盲點，解決孩子的學習困境。

獲得學習潛力獎的十分國小陳同學原先也很煩惱自己的課業問題，但在參與學習扶助課的過程中，除能獲得老師細心解釋外，還可以與同學互相討論找尋答案，讓他對學習更有興趣。他告訴自己未來仍要努力讀書，才有能力去創造美好的未來。

教育局另外補充，為提升學生學習成效，109年全國首創科技化學習扶助中心，將科技化學習平臺融入學習扶助教學運用，112年再創新，全國首推科技化學習扶助優質學校認證計畫，支持學校深耕學習扶助的發展，持續強化教師科技化學習扶助相關知能，藉由教育科技的力量，讓學生的學習更有效率，重新找回學習的自信心，邁向以「以學生為中心 為幸福而教」教育願景。

教育部學習扶助績優評選　新北獲獎數 全國第一

學扶教師指導學生進行數位測驗。（圖／新北市教育局）

教育部學習扶助績優評選　新北獲獎數 全國第一

學扶教師增能研習。（圖／新北市教育局）

更新時間 : 2023-11-02 17:14 GMT+08:00

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