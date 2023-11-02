教育部學習扶助績優評選　新北獲獎數 全國第一

教育部公告112年度學習扶助績優人員名單， 新北市計有五股國中、仁愛國小、三重國小獲領航團隊獎； 五股國中黃美靜教師及胡益梅教師、仁愛國小陳姿伃教師、 龍埔國小張育菁教師獲獎鐸聲伴學獎；重慶國中陳同學、 新和國小余同學及十分國小陳同學獲學習潛力獎，獲獎數全國第一， 創歷年新高。

教育局長張明文表示，新北市學習扶助結合數位學習平臺， 採用差異化教學，讓學生得以適性學習， 培養學生學習自信心的同時，也確保學生都能夠站穩學習的腳步。 為鼓勵推動學習扶助有功的學校、老師及認真學習的學生， 新北市每年辦理學習扶助摘星計畫， 並將摘星計畫入選隊伍薦送教育部， 參與當年度國民小學及國民中學學生學習扶助績優人員評選， 今年獲獎數不僅是全國最多，同時也是歷年來最佳成績。

另外，透過表揚績優的教育行政團隊與教師， 能貫徹新北市學習扶助「教學有愛、學習無礙」的精神， 期待更多老師投入學習扶助的行列，攜手為保障孩子基本學力努力。

榮獲領航團隊獎的仁愛國小從科技化學習扶助教師社群出發， 鼓勵學習扶助授課教師成為智慧種子專家教師， 再配合校訂課程引領全校教師投入學習扶助，達到「No Child Left Behind 不放棄任何一個孩子」的教育目標，實踐「仁者育才，愛者陪伴， 每個孩子皆璀璨未來」的願景。

獲頒鐸聲伴學獎的五股國中胡益梅老師主張，「課堂中， 沒有一個孩子是局外人！」因此，胡老師透過多元學習、小組競賽、 閱讀理解等多元方式，建立師生課堂教學的小默契， 為孩子搭起基礎與深層的學習鷹架，找出問題盲點， 解決孩子的學習困境。

獲得學習潛力獎的十分國小陳同學原先也很煩惱自己的課業問題， 但在參與學習扶助課的過程中，除能獲得老師細心解釋外， 還可以與同學互相討論找尋答案，讓他對學習更有興趣。 他告訴自己未來仍要努力讀書，才有能力去創造美好的未來。

教育局另外補充，為提升學生學習成效，109年全國首創科技化學 習扶助中心，將科技化學習平臺融入學習扶助教學運用，112年再 創新，全國首推科技化學習扶助優質學校認證計畫， 支持學校深耕學習扶助的發展， 持續強化教師科技化學習扶助相關知能，藉由教育科技的力量， 讓學生的學習更有效率，重新找回學習的自信心，邁向以「 以學生為中心 為幸福而教」教育願景。

學扶教師指導學生進行數位測驗。（圖／新北市教育局）

學扶教師增能研習。（圖／新北市教育局）