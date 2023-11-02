中華電信公布2023年第三季營運成果

中華電信（2412）今日（11/2） 公布自結之2023年第3季合併營運成果。 該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs） 編製之2023年第3季合併營收為536.6億元， 較去年同期增加0.3%；營業淨利為114.6億元，減少5. 9%；EBITDA為213.8億元，較去年同期減少3.3%； 歸屬於母公司業主之淨利為90.9億元，減少2.9%； 每股盈餘1.18元；每股盈餘及淨利符合財測預期。

董事長郭水義表示：「 中華電信第三季各項業務展現健康的成長動能， 儘管去年同期基期較高導致財務表現年增率相對下滑， 我們堅信公司穩固的基礎將持續推升長期永續成長。 各事業群在第三季展現強勁韌性，在個人與家庭事業群部分， 行動服務營收年增率達6.9％，已連續30個月成長， 行動4G升5G月繳金額提升亦維持44％年增長。同時， 中華電信在台灣行動市場的行動服務營收市占率逐季攀升， 截止至第三季為止已超過40％，客戶數市占率亦成長至37.1％ ，擴大領先地位。此外， 固網寬頻業務的升速優惠方案持續帶動客戶數及ARPU（ Average Revenue Per User，每用戶平均收入）成長。在企業客戶事業群方面， 因受固網語音業務下滑影響，整體營收下滑， 但新興業務中的資安及IDC業務營收因需求增加而持續成長， 符合公司預期。而國際事業群營收亦有雙位數的成長，此外， 中華電信持續加速全球佈局， 分別與波蘭電信公司EXATEL和泰國Overbrook醫院簽 署合作備忘錄，將台灣的成功模式複製到全球市場。」

總經理林昭陽表示：「在第三季， 為進一步推動及擴大數位生態系的合作，我們投資科科科技（KK Company Technologies），支持創新商業模式， 為客戶提供更好的影音品質服務。此外，我們領先電信同業， 宣布籌組影視基金，期盼打造文化內容生態圈， 也藉助與國內外內容創作者合作，加強IPTV（Internet Protocol Television）和OTT（Over-the-top） 服務。」

郭董事長指出：「 中華電信持續朝向成為永續發展國際標竿企業的願景邁進， 以數位生態系統賦能者引領產業發展， 並賦能利益關係人以利推動創新並創造價值， 滿足不斷變化的客戶需求和市場，同時擴大國際業務經營， 帶領公司成長。」

營業收入

2023年第3季合併營收536.6億元，較去年同期增加0. 3%。

第3季個人家庭事業群營收為337.4億元，增加2.8%。 行動服務營收增加6.8%， 主因客戶升級至5G服務及月租型客戶數成長， 同時受惠於漫遊營收成長貢獻。固網服務營收持平， 惟固網寬頻營收受惠於方案推廣成效而成長，增加2.7%。 受惠於iPhone15系列熱賣，銷貨收入增加3%。 個人家庭事業群稅前淨利持平， 主因去年同期政府補助款入帳墊高基期、 用人費用與電費增加以及採購再生能源。

第3季企業客戶事業群稅前淨利減少11.8%，營收為166. 2億元，減少4.4%， 主要受固網語音營收下滑及去年同期認列政府補助款而墊高基期影響 。 儘管第三季ICT業務營收因去年同期認列大型智慧能源專案墊高基 期而減少， 行動服務營收因客戶持續升級至5G服務與國際漫遊營收增加而成長 。固網服務營收因語音下滑而微幅減少， 惟數據網路及寬頻接取營收如預期持續成長。

第3季國際電信事業群稅前淨利減少3.6%， 主因兌換利益減少以及電費增加所致。排除上述影響， 稅前淨利年增率維持正成長。營收為23.4億元，增加29.8% ， 主因國際客戶對包含IDC及雲端等新興業務需求強勁及漫遊營收增 加所致。

營業成本與費用

2023年第3季總成本與費用為421.9億元， 較去年同期增加2.1%，主因電費及用人費用增加。

營業淨利與本期淨利

2023年第3季營業淨利為114.6億元，較去年同期減少5. 9%。營業淨利率為21.4%，去年同期為22.8%。 本期歸屬母公司業主之淨利為90.9億元，減少2.9%。 每股盈餘1.18元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2023年9月底來自營業活動的淨現金流量為498.9. 7億元，較去年同期增加5.7%。 2023年9月底現金與約當現金為320.1億元， 較2022年9月底減少2.7%。

2023年第3季EBITDA為213.8億元， 較去年同期減少3.3%。EBITDA margin為39.84%，去年同期為41.30%。

業務資訊

行動電話業務

截至2023年9月底，行動電話客戶數為1,293萬， 較去年同期增加4.1%。第三季整體行動服務營收為164. 2億元，較去年同期成長6.9%； 行動090月租型ARPU為553元，較去年同期增加5.1%。

固網寬頻/網際網路業務

截至2023年9月底，中華電信寬頻客戶數為439萬， 較去年同期增加0.1%；HiNet寬頻客戶數為368萬， 較去年同期增加0.7%。第三季整體固網寬頻營收為109. 5億元，增加1.9%，固網寬頻ARPU為775元， 較去年同期增加1.0%。

固網語音業務

截至2023年9月底，市話客戶數累積為921萬。