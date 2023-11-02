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瀚亞投資公司捐2萬5千美金　助新店中正身障日照中心增添設備

By 台灣英文新聞
2023/11/02 16:56
圖／新北市政府社會局

圖／新北市政府社會局

瀚亞投資公司力挺伊甸基金會身心障礙者服務計畫，捐贈2萬5千美金給新北市社會局委辦的新店中正身心障礙者日照中心和失能身障日照中心，以購買長期照護實習模型、坐姿運動評估訓練儀、槌球運動組、坐踏訓練機、成人哽塞模型和血氧機等設備。瀚亞投資總經理王伯莉表示，希望善盡企業社會責任，協助身心障礙朋友復健，也減輕照顧者的負擔。

社會局副局長許秀能到場參加捐贈儀式，她表示，新店中正身障日照和失能身障日照中心，係針對身障者個別需求，以提供生活自理訓練、休閒生活服務、健康促進和家庭支持等服務，非常感謝瀚亞投資捐贈，以增添中心內服務設備，可以加強疫後對身心障礙者的訓練。

伊甸資源發展處處長黃子倢特別頒發感謝狀給瀚亞投資公司總經理王伯莉，黃子倢說，這些新增的設備，能讓學員獲得更多的訓練和休閒運動能量，以增強身體的肌耐力，減緩老化，也可以讓照服員透過模型的訓練，提升照顧服務的專業和品質。

瀚亞投資總經理王伯莉表示，這是與伊甸基金會第二次合作，謝謝新店中正身心障礙者日間照顧中心主任方慧琳帶領參訪並完整介紹，體會身心障礙朋友在生活中所遭遇到的困難，未來瀚亞投資會持續獻身公益，為社會注入更多溫暖的能量。

社會局表示，新店中正身障日照服務時間為每週一至週五，歡迎設籍新北市身心障礙朋友，或有需求的民眾，可撥打29113067，有專人提供諮詢服務。

更新時間 : 2023-11-02 17:14 GMT+08:00

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