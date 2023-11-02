侯柯郭葫蘆寺遶境大典同台、座位調整8次!　王金平: 藍白總統若沒合、立委應該可以合

藍白整合進入政黨協商階段，但仍無共識，前立法院王金平今天(2日) 說，當然希望藍白合，樂觀不樂觀沒有關係，總是會有個結果，大家共同等待結果。他也說，總統沒合，立委應該還是可以合。

國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲10月31日會面，討論總統人選產生方式，但仍無共識。

王金平今天出席2023華人公益金傳獎頒獎典禮前受訪表示，期待藍白合能夠順利、當然希望藍白合；至於是否有看到柯文哲的善意，王金平說，現在也不能講什麼，講東也不對、講西也不對。

媒體詢問，藍白合目前狀況似乎不太樂觀，王金平說，樂觀不樂觀沒有關係，總是會有個結果，大家共同等待結果。若總統沒合，立委是否還能合，王金平表示，應該還是可以。

會不會與柯文哲聊，王金平表示，應該不會，他不會主動找柯文哲，柯文哲也沒時間找他。是否覺得藍白兩邊有換位思考，王金平笑說不知道，並稱自己沒有當桶箍的能耐。

談到整合鴻海創辦人郭台銘的時間是否到了，王金平表示，郭台銘連署書送了，最後結果還不知道。是否會勸郭台銘不要獨立參選，王金平說，朱立倫不是都有跟郭台銘聯繫嗎，尊重朱立倫。

台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天中午與鴻海創辦人郭台銘會面餐敘。柯文哲表示，他平常吃素，郭台銘還特別準備素菜；由於郭台銘上午在葫蘆寺提及日圓貶值問題，他有向郭台銘請教新台幣該如何因應。

媒體詢問，是否未來採郭台銘推薦不分區方式合作。柯文哲表示，人與人之間交往，不要老是以為要職位交換，多談幾次就會變朋友。

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘今天同台參與台北葫蘆寺遶境大典，活動結束後就傳出柯文哲與郭台銘中午餐敘會面。

柯文哲今下午舉行全國競選總部開箱記者會。媒體詢問是否中午與郭台銘會面吃飯，餐敘中觸及什麼議題。

柯文哲表示，郭台銘上午在葫蘆寺致詞時曾提到日圓貶值的問題，因為他中午有空，就向郭台銘請教新台幣該如何因應；餐敘時郭台銘提到日圓貶值如何影響台中精密機械及油價，像是在上課，他有空時就會去找郭台銘詢問財經議題。

至於會面吃些什麼，柯文哲表示，中午他其實吃素，平常吃飯時也都吃素，郭台銘為此特別準備素菜給他。

由於民眾黨副秘書長許甫昨天在網路節目說，已經沒有「郭柯配」可能，媒體詢問是否未來採郭台銘推薦不分區方式合作。柯文哲表示，人與人之間交往，不要老是以為要職位交換，多談幾次就會變朋友。

媒體也詢問，是否認為上午葫蘆寺活動時換位子的行為很誇張。柯文哲表示，他抵達葫蘆寺前，聽說椅子換7次，他抵達後換第8次，要換第9次時他就「翻臉」；國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹一直要把他拉來拉去，後來他不肯，「這個已經到第8次，不應該再第9次」。

藍白協商正值關鍵時刻，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘今天同台葫蘆寺遶境大典。活動前現場不斷調整座位，前後達到8次，最後柯文哲與郭台銘鄰座、侯友宜與台北市長蔣萬安鄰座。

就在郭台銘抵達現場、坐定位後，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹又前去向柯文哲致意，並盼柯文哲能坐到蔣萬安旁邊，與侯友宜靠近一些，外界一度以為要第9次換座位；但後來遭到郭台銘阻擋，現場又一陣嘈雜，柯文哲並沒有調整座位。柯文哲事後受訪說，「換第9次我就抓狂了」。

中央社報導，在侯友宜抵達會場前約5分鐘，廟方不斷調整座位，前後達到8次；一度柯文哲的座位曾被安排到蔣萬安與侯友宜中間，但最後安排柯文哲與郭台銘鄰座，蔣萬安與侯友宜鄰座，兩組人分別坐在葫蘆寺董事長郭江源兩側。

柯文哲、郭台銘陸續抵達會場，兩人比肩而坐，交頭接耳有說有笑。守候現場的媒體一擁而上，一度擠得水泄不通，郭、柯兩人還向媒體表示彼此是「老朋友」。

不過此時黃呂錦茹前去向柯文哲致意，並希望柯文哲能換位子，但遭到拒絕，甚至郭台銘也伸出手阻擋黃呂錦茹跟柯文哲談話。

侯友宜致詞時先細數自己從小與觀世音菩薩的淵源，並表示稍早蔣萬安讓他坐主位，他有點不好意思。不過位置在哪裡不重要，最重要是把自己角色扮演好。

侯友宜說，「我們換位置都沒關係，我們攜手合作讓雙北共好」，不管誰當總統、誰在哪個位置，大家都是為台灣好。

郭台銘致詞時表示，自己在板橋媽祖廟長大，海外各地都有媽祖、觀世音佛祖，祈求帶給台灣和平、經濟繁榮、政府清廉的未來。

柯文哲步出葫蘆寺時被媒體詢問，是否不想換座位到侯友宜旁邊。柯文哲直言，本來已經換7次位子，還要換第8次，「換第9次我就抓狂了」。

黃呂錦茹受訪表示，柯文哲的位子原本在蔣萬安旁邊，她只是要還原而已，但柯文哲不願意換回去。媒體詢問郭台銘是否有出手阻擋，黃呂錦茹表示，沒注意。