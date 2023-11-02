打擊空汙反而加速全球暖化？關於氣候的那些矛盾與兩難

空氣汙染、全球暖化，若只能選擇解決一項，你會怎麼選？許多人知道的是，空汙每年奪走數百萬條人命（WHO 數字為 700 萬人）。許多人不知道的是，這層霾害為人們遮蔽了太陽光，若擺脫了，竟會加速氣候變遷？

路透社報導，這是氣候專家研究中國十年來「抗汙大作戰」所得出的哀傷結論。汙染主要是由燃煤發電廠排放的二氧化硫（SO2）所致，中國官方數據與健康研究顯示，相關努力減少了 90% 的 SO2 排放，拯救了成千上萬的性命。

但，代價是什麼？由於二氧化硫可散射、反射太陽輻射，當這層有毒「防護罩」被移除了，反倒引發更兇猛的熱浪，比溫室氣體導致的升溫情況還要顯著。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）大氣化學家 Patricia Quinn 嘆，「這真的是兩難。一方面想要打擊空汙，提升空氣品質，但這麼一來，卻使暖化加劇。」

歷經了無數「霧霾末日」後，習近平示下，中國 2014 年正式發動了打擊汙染之役。電廠與鋼鐵廠必須改用低硫煤，數百間效能太差的工廠關門大吉，汽車燃料標準也趨嚴格。煤炭雖仍是中國主要能源來源，煙囪洗滌裝置已能去除大部二氧化硫。

在此鐵腕政策下，中國的二氧化硫排放量從 2006 年的 2,600 萬噸高峰，逐步降至 2021 年的 270 萬噸，成效顯著，但伴隨的卻是暖化「大躍進」，重工業地區如重慶、武漢等城市尤然。2014 年後的 9 年間，中國年均溫來到攝氏 10.3 4度，比 2001-2010 年間均溫高出 0.7度。

這升溫趨勢究竟多少是來自於去除空汙、溫室氣體排放、或自然氣候變化如聖嬰現象，尚難有定論。但英國雷丁大學研究氣融膠（空中煙霧）的科學家 Laura Wilcox 指出，電腦模擬顯示，若中國二氧化硫量急劇下滑，恐使極端炎熱天氣溫度上升多達 2 度。

二氧化硫排放同樣嚴重的印度，有意向中國看齊，採取類似的空汙治理方案。然而，科學家憂心，倘若印度、中東等汙染嚴重地區放棄了化石燃料，往綠能轉型，雖能改善空氣品質，卻也同樣會失去「硫酸鹽盾」，步上中國氣溫急升的「後塵」。

進退維谷，該當如何？

既然空汙防治背後有如此矛盾，專家無不苦苦追尋可因應暖化的方法。有一派主張「太陽輻射管理」，將硫酸鹽氣體注入大氣，降低溫度，但科學家憂心，此舉後果難料，誰都說不準。另一派主張，控制甲烷排放量，似是抑制溫度最快的途徑。由於甲烷只會在大氣中存續約十年，現在採取動作，可望十年內出現效果。相較之下，二氧化碳可「存活」數百年之久。