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「會走路的肺炎」病例增多 醫揭黴漿菌肺炎3大高危族群 病徵為嚴重咳嗽

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/02 14:10
就診示意圖。（圖／路透社Alamy）

就診示意圖。（圖／路透社Alamy）

近來中國傳出肺炎黴漿菌大流行，台大兒童醫院也發現感染病例增加，過往黴漿菌第一線是採用聚環類抗生素進行治療，但是研究發現，國人對聚環類抗生素的抗藥性竟高達7成，引發民眾恐慌，對此，小兒科醫師表示，孩童、青少年、年輕族群為高危險族群，秋冬又是好發季節，提醒民眾做好勤洗手、戴口罩、避免出入擁擠處等防疫措施。

肺炎黴漿菌是目前發現最小且可自行複製的病原體，是一種非典型的細菌，是社區性肺炎常見的致病菌之一。根據疾管署2019年曾發布致醫界通函，因多數患者感染肺炎黴漿菌後可自行痊癒，其又稱為「會走路的肺炎」。

小兒科巫漢盟醫師在臉書上發文說明，黴漿菌肺炎是因為感染黴漿菌所導致，一年四季都可見到，但好發於春夏、秋冬季節轉換之際。感染途徑是透過飛沫傳染，包括唾液、鼻腔分泌物等，潛伏期達1至4週。

常見症狀有嚴重咳嗽、發燒、白色黏痰、嚴重者甚至會有帶血絲黏痰、發生肋膜積水、肺水腫現象。而少數病人會有嚴重肺炎、氣喘發作、腦炎（大腦腫脹）、溶血性貧血、腎功能異常及皮膚疾病等嚴重併發症。

高危險族群則有孩童、青少年、年輕族群。在美國主要好發於5歲以上孩童；在台灣發現感染族群有年輕化趨勢，3歲以上孩童感染的比例明顯上升。預防方法為勤洗手、戴口罩，避免出入擁擠場所。

巫漢盟提醒，由於黴漿菌肺炎沒有終身免疫性，有可能反覆感染，因此記得要做好個人衛生管理，並做好適度隔離，才能避免遭傳染。

另外，好食課林世航Titan營養師則建議民眾可透過飲食來增強免疫力，例如地瓜含有維生素A可保護黏膜，減少病原體侵入機會；芭樂富含維生素C能增強呼吸道防禦，預防病毒感染；雞蛋有維生素D可調節免疫，幫助提升抵抗力；糙米含硒有助於調節發炎反應，增強免疫細胞活性；牡蠣含鋅幫助維持黏膜完整性，並可強化免疫，縮短病程及嚴重度。
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