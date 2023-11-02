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南韓：金正恩下令全面支援巴勒斯坦、已提供俄羅斯100萬發以上砲彈

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/02 12:25
北韓領導人金正恩2023/10/20於北韓平壤會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）（圖／KCNA via 路透社）

北韓領導人金正恩2023/10/20於北韓平壤會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）（圖／KCNA via 路透社）

南韓國家情報院表示，在以巴衝突激烈之時，北韓領導人金正恩曾下令尋找可以全面支援巴勒斯坦的方案，在烏俄戰爭之中，也向俄羅斯提供了100萬發以上的砲彈。

韓聯社報導，南韓議員透露國情院在一場非公開的報告中所報告的內容。

據國情院調查，北韓正試圖從各個方面利用以巴衝突，他們掌握到金正恩最近下令指示全面支援巴勒斯坦。過去北韓曾向哈瑪斯、真主黨等反坦克武器、放射砲彈等，因此有可能試圖向該地區其他武裝團體和第三世界國家銷售武器。

國情院預測，金正恩在哈瑪斯突襲以色列時，再次確認到遠程火炮的威力及先發制人的突襲的重要性，因此執著於軍事冒險主義的可能性會增大。

針對烏俄戰爭，根據國情院所掌握到的，北韓為支援俄羅斯，從8月初就開始利用俄羅斯船舶、運輸機等運送了10幾次的砲彈及各種武器。根據推算，北韓共運出了100萬發以上的砲彈，可供俄羅斯使用兩個月以上。

另外報告也稱，北韓在10月中左右派遣專家至俄羅斯傳授武器使用方法。北韓為滿足俄羅斯軍需，正全面營運軍需工廠，並動員民需工廠和居民製作出口用彈藥箱。

而針對北韓第三次發射軍事偵察衛星一事，國情院表示，北韓推遲原訂在10月的發射日，最近正在做最後的檢查及準備，且北韓可能已經向俄羅斯諮詢相關技術，成功率可能將有所提高。
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烏俄戰爭
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更新時間 : 2023-11-02 17:13 GMT+08:00

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