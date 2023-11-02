中國前總理李克強驟逝2日火化、北京天安門等地降半旗　港媒分析: 不致引發「類六四」風波

更新時間: 2023-11-02 14:19

首次發稿: 2023-11-02 11:59

(16:23 更新影片、照片與新華社報導)

中國前總理李克強上周五（27日）驟逝，遺體定今天（2日）於北京火化，天安門降半旗追悼，香港多個政府設施也同步下半旗誌哀(上圖)。

今天也是俗稱的「頭七」，李克強去世第七天。

香港經濟日報報導，按照中國中央人民政府通告，香港特別行政區政府今於添馬政府總部、禮賓府、香港特別行政區的口岸管制及檢查站及香港國際機場下半旗（包含國旗和區旗），以悼念已故國務院前總理李克強。

已故前中國國務院總理李克強遺體2日火化，中國官方2日在天安門廣場等地降半旗誌哀。圖為天安門廣場內，遠處可見天安門城樓及降下半旗的中國國旗。中央社

(圖/中國網路)

中國官媒新華社報導，2日上午9時許，習近平和夫人彭麗媛，李強、趙樂際、王滬甯、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，在哀樂聲中緩步來到八寶山革命公墓禮堂、李克強遺體前肅立默哀，向遺體三鞠躬，並與李克強的親屬一一握手，表示慰問。胡錦濤並未到場，以致贈花圈方式，對李克強逝世表示哀悼。

報導指李克強因突發心臟病，經全力搶救無效，於2023年10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。

報導並稱李克強搶救期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬甯、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等，前往醫院看望或通過各種形式對李克強逝世表示沉痛哀悼，並向其親屬表示深切慰問。

(圖/中國網路)

台灣中央社昨(1日) 引述港媒指出，北京方面處理其後事的規格，比照已故總理李鵬。此外，李克強的去世不會釀成1976年與1989年之類的「政治風波」。

香港明報1日刊文表示，由於李克強去世非常突然，官方訃告未能在死訊公布的第一時間發布，網上有各種各樣的傳言，但就目前來看，北京方面對李克強後事的處理規格，基本比照李鵬辦理，「顯示中共的喪事文化已經愈來愈程式化」。

已故前中國國務院總理李克強遺體2日在八寶山公墓火化，距公墓最近的地鐵八寶山站外實施交通管制並且淨空(下圖) ，人行道上除有一般行人外，也有人試圖停留圍觀(上圖) ，但部分民眾已被員警勸離。中央社

明報文章表示，李克強與李鵬訃告中的謚號都一字不差，即「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。

據分析，李克強的後事比照李鵬，因為兩人都曾任國務院總理，又都曾是黨內第二號人物。

文章指出，按照中國近30年的喪禮規格，除「核心」人物外，其他正國級領導人的喪事，都是不開追悼會、不全國哀悼，只在遺體火化當日舉行告別儀式，在天安門等特定場所降半旗。

所以，李克強的喪禮規格並不存在「從簡」情形。

但文章認為，李克強去世消息的發布仍有不同尋常之處，一是在初次公布死訊時，特別寫明他「近日在上海休息」，二是未如以往其他正國級領導人逝世時簡單地說「因病醫治無效」，而是寫明「因突發心臟病，經全力搶救無效」。

可見，北京當局對其死訊的敏感性，是有充分估計的。

但文章指出，李克強去世後掀起的一股獻花潮與網上悼念潮，也很難釀成1976年與1989年之類的「政治風波」。

文章表示，李克強10月27日去世當天上午，中共中央政治局開會，除外訪的總理李強、外長王毅缺席外，上海書記陳吉寧也未出席，顯然是前一晚留在上海指揮搶救，翌日安排靈柩返京。

但翌日全球可持續發展城市獎（上海獎）頒獎活動在當地舉行，副總理何立峰還專程由京赴滬，與陳吉寧等人照常出席，高層運作似未受影響。

文章表示，與周恩來逝世引發北京「四五運動」、胡耀邦逝世引發「六四風波」不同，現在中共中央高層並無嚴重內鬥，「寄望李克強逝世重演當年一幕，恐怕會失望」。

對於李克強的後事處理規格，星島日報1日也刊文提出相類似觀點。