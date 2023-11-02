《進擊的巨人》粉絲必收！「嗶卡雙眼發光」超寫實立體巨人悠遊卡11/2起預購

《進擊的巨人》粉絲們快看，超寫實的三款「巨人胸像」立體悠遊卡、周邊商品來了！台灣限定「巨人胸像」立體悠遊卡，一次推出三款，擬真悠遊卡每個有10公分高，於今（2）日上午11時起限時預購，再搭配雙11優惠，最高滿額折300元。

由諫山創原作改編的人氣動畫《進擊的巨人》，準備在11月4日正式迎來電視動畫版大結局《進擊的巨人》The Final Season 完結篇「後篇」，台灣也將在各大平台陸續更新。跟緊動畫版的史詩級戰役，台灣推出限定版「巨人胸像」立體悠遊卡，一次推出三款，分別是「超大型巨人」、「進擊的巨人」、「盔甲巨人」。

悠遊卡採PVC材質設計的立體造型，每個高度都有10公分的寫實樣貌，完整呈現巨人降臨時的超強氣勢，嗶卡時眼睛會發出光線，於今日上午11時在Pinkoi限時預購，單個售價899元。

除了必收款「巨人胸像」立體悠遊卡外，此次也推出兩大商品經典組合「調查兵團 X 城牆組」及「巨人再臨組」。「調查兵團 X 城牆組」選用經典代表「自由之翼」的調查兵團團徽造型，打造「調查兵團證件套」及「調查兵團不鏽鋼露營杯」，讓你一秒成為調查兵團成員。「城牆筆筒收納盒」則印有瑪麗亞之牆、羅賽之牆、席納之牆的三面設計，讓你立即回憶起調查兵團在牆上飛躍的帥氣英姿，為你的文具設下不被巨人攻陷的城牆。

「巨人再臨組」則是挑選震撼人心名場面—地鳴呈現的「地鳴滑鼠墊」，長達70公分的超大滑鼠墊，呈現上萬超大巨人破墻而出、毀滅世界的震撼瞬間，另外搭配「九大巨人運動毛巾」，讓你一次感受始祖巨人、超大型巨人、進擊的巨人、女型巨人、鎧之巨人、顎之巨人、獸之巨人、戰錘巨人和車力巨人的帥氣降臨。

進擊的巨人周邊商品。（圖／Pinkoi）