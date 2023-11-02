Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 韓流.時尚生活

《進擊的巨人》粉絲必收！「嗶卡雙眼發光」超寫實立體巨人悠遊卡11/2起預購

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/02 11:04
超寫實的三款進擊的巨人「巨人胸像」立體悠遊卡11/2起開放預購。（圖／Pinkoi）

超寫實的三款進擊的巨人「巨人胸像」立體悠遊卡11/2起開放預購。（圖／Pinkoi）

《進擊的巨人》粉絲們快看，超寫實的三款「巨人胸像」立體悠遊卡、周邊商品來了！台灣限定「巨人胸像」立體悠遊卡，一次推出三款，擬真悠遊卡每個有10公分高，於今（2）日上午11時起限時預購，再搭配雙11優惠，最高滿額折300元。

由諫山創原作改編的人氣動畫《進擊的巨人》，準備在11月4日正式迎來電視動畫版大結局《進擊的巨人》The Final Season 完結篇「後篇」，台灣也將在各大平台陸續更新。跟緊動畫版的史詩級戰役，台灣推出限定版「巨人胸像」立體悠遊卡，一次推出三款，分別是「超大型巨人」、「進擊的巨人」、「盔甲巨人」。

悠遊卡採PVC材質設計的立體造型，每個高度都有10公分的寫實樣貌，完整呈現巨人降臨時的超強氣勢，嗶卡時眼睛會發出光線，於今日上午11時在Pinkoi限時預購，單個售價899元。

除了必收款「巨人胸像」立體悠遊卡外，此次也推出兩大商品經典組合「調查兵團 X 城牆組」及「巨人再臨組」。「調查兵團 X 城牆組」選用經典代表「自由之翼」的調查兵團團徽造型，打造「調查兵團證件套」及「調查兵團不鏽鋼露營杯」，讓你一秒成為調查兵團成員。「城牆筆筒收納盒」則印有瑪麗亞之牆、羅賽之牆、席納之牆的三面設計，讓你立即回憶起調查兵團在牆上飛躍的帥氣英姿，為你的文具設下不被巨人攻陷的城牆。

「巨人再臨組」則是挑選震撼人心名場面—地鳴呈現的「地鳴滑鼠墊」，長達70公分的超大滑鼠墊，呈現上萬超大巨人破墻而出、毀滅世界的震撼瞬間，另外搭配「九大巨人運動毛巾」，讓你一次感受始祖巨人、超大型巨人、進擊的巨人、女型巨人、鎧之巨人、顎之巨人、獸之巨人、戰錘巨人和車力巨人的帥氣降臨。

《進擊的巨人》粉絲必收！「嗶卡雙眼發光」超寫實立體巨人悠遊卡11/2起預購進擊的巨人周邊商品。（圖／Pinkoi）
進擊的巨人
悠遊卡
動漫
Pinkoi
諫山創
漫畫

相關新聞

台灣饒舌歌手爆抄襲漫畫家　熱狗發千字文道歉
台灣饒舌歌手爆抄襲漫畫家　熱狗發千字文道歉
2023/09/06 16:15
小綠綠必收！台灣「北一女中制服造型悠遊卡」迎接校慶　首批限量熱烈開賣
小綠綠必收！台灣「北一女中制服造型悠遊卡」迎接校慶　首批限量熱烈開賣
2023/08/14 15:54
獻出心臟吧！《進擊的巨人》快閃台北　必買周邊搶先看！
獻出心臟吧！《進擊的巨人》快閃台北　必買周邊搶先看！
2023/07/19 16:16
基北北桃定期票開賣中 悠遊卡最高回饋220元 再抽半年份定期票
基北北桃定期票開賣中 悠遊卡最高回饋220元 再抽半年份定期票
2023/06/17 16:37
《蜘蛛人：穿越新宇宙》全球票房狂掃2億美金　Metro Boomin沒在怕打造嘻哈神曲原聲帶搶先聽！
《蜘蛛人：穿越新宇宙》全球票房狂掃2億美金　Metro Boomin沒在怕打造嘻哈神曲原聲帶搶先聽！
2023/06/07 11:08

更新時間 : 2023-11-02 17:13 GMT+08:00

最受歡迎

「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
流感疫苗公費第2階段11/1起開打 全聯80間門市接種站送好禮
流感疫苗公費第2階段11/1起開打 全聯80間門市接種站送好禮
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
慘遭封殺！因法國瘋馬秀秒掉800萬粉　BLACKPINK成員Lisa官方微博蒸發
慘遭封殺！因法國瘋馬秀秒掉800萬粉　BLACKPINK成員Lisa官方微博蒸發
Netflix電視劇《媽，別鬧了！》台灣導演陳慧翎病逝　享年48歲
Netflix電視劇《媽，別鬧了！》台灣導演陳慧翎病逝　享年48歲
日本放寬創業居留條件　沒錢投資也可居留兩年
日本放寬創業居留條件　沒錢投資也可居留兩年
土耳其駐台代表處歡慶建國百年 台土直航將提升至每週10班
土耳其駐台代表處歡慶建國百年 台土直航將提升至每週10班