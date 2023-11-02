鑲金甜點！台北五星飯店聯名Sisley奢華下午茶　唯美玫瑰幕斯塔、粉紅麻辣牛腱三明治無敵欠吃！

繼先前與Hennessy、Elizabeth Arden推出聯名下午茶，台北文華東方與法國頂級保養品牌Sisley聯名推出「奇蹟逆時」下午茶，由行政西點主廚趙崇曦 (Kevin Chiu)與文華Café主廚林禹德 (Derek Lin)操刀6道鹹點及5道甜點，搭配一壺帶有清甜果香的白牡丹茶十分享受。

以Sisley新品的奢華金色包裝為靈感，「奇蹟逆時」下午茶小點穿上金裝，撒上金粉、金箔十分貴氣，首推外觀吸睛的「黃金蛋」使用溏心鵪鶉蛋，天使麵油炸過後製成鳥巢基底，中間夾入雞高湯凍；「椒麻牛腱三明治」帶有香麻滋味，外層為粉紅色的麵包造型誘人。

鹹食部分還包含帶有檸檬清香的「海膽干貝慕斯」、養生美味的「枸杞蕈菇凍」、及經典「菠菜燻鮭魚鹹派」，吃起來健康零負擔，酒店最受歡迎的經典傳統英式司康也為套餐品項之一。



「黃金蛋」、「枸杞蕈菇凍」。（圖／台灣英文新聞＿劉怡均）

令人振奮的甜食來囉！粉紅公主風的「玫瑰慕斯玫瑰杏仁蛋糕」清爽不膩的幕斯包裹蛋糕及草莓果醬，清甜口感歸功於上方點綴的玫瑰寒天凍，整體食材完美比例搭配得恰到好處帶來細緻口感。

「竹炭千層佐黃金芒果醬」以竹炭千層蛋糕與竹炭餅乾為基底，上頭搭配芝麻奶霜，再疊上清爽的芒果果膠，最上方則擺上呼應Sisley「奇蹟逆時」系列金色主題的芒果醬金球，層次豐富帶芒果香。

無花果迷迭香果醬搭配檸檬馬斯卡彭幕斯，「檸檬馬斯卡彭奶霜蛋糕」吃起來有夏天的味道，沙布雷餅乾為基底，最上方的銀白巧克力片點上檸檬馬斯卡彭幕斯、柚子奶油醬和金箔點綴，綿密滑順的奶霜中充滿層次豐富的酸甜清新風味。



編輯激推「玫瑰慕斯玫瑰杏仁蛋糕」讓不愛吃甜點的人也讚不絕口。（圖／台灣英文新聞＿劉怡均）

「奇蹟逆時」下午茶套餐價格共分三款，分別為經典下午茶每套1,580元+10%、香檳下午茶每套2,180元+10%、文華魚子醬下午茶每套4,280元+10%，皆附贈Sisley極致夜間奇蹟逆時精質霜、極致夜間奇蹟眼部精萃極致夜間奇蹟修護前導水精華、奇蹟拋光臉部護理與600元商品抵用劵等，容量及款式隨著套餐做調整，數量有限，贈完為止。

青隅下午茶用餐時段分別為下午 1時至 3時以及下午 3時 15分至 5時，聯名下午茶自即日起至11月30日止。