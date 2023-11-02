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中國貨太吃香 美國眾議院提案禁止政府購買中國無人機

美國警察單位堅持，在價格效能上，美國並無自產無人機能與中國的大疆創新公司匹敵。

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/02 10:01
DJI無人機示意圖（圖／Unsplash_Daniel Shapiro）

DJI無人機示意圖（圖／Unsplash_Daniel Shapiro）

基於國家安全，眾議院「中國問題特別委員會」領袖共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）及民主黨議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），1 日提出了跨黨派法案，禁止美國政府採買中國製無人機。

金融時報路透社報導，這項「美國安全無人機法案」（American Security Drone Act） 旨在維護美國利益與國家安全供應鏈，讓政府單位不過度仰賴外國無人機技術，促進本國無人機產業。

另一方面，參議院 10 月 31 日也一致通過了一項修正案，禁止美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administratio，FAA）將資金用於向中國、俄國、伊朗、北韓、委內瑞拉、古巴等國家購買無人機。

參議院過去多次設法在年度國防法案禁止中國無人機，但卻因各種遊說動作，而未能過關。中國大疆創新（DJI）在美國市占率高達 58%，是攝影人士、維安單位最愛使用的品牌之一。

DJI 全球政策部門主管 Adam Welsh 駁斥指，限制採買該公司無人機，將使維安成本增加，並衝擊使用其產品與相關軟體的小型公司。他對安全風險嗤之以鼻，稱 DJI 無人機可在完全不連網的情況下使用。DJI 過去的遊說活動之所以成功，一部分原因也是美國警察單位堅持，在價格效能上，美國並無自產無人機能與之媲美。

美國國會已於 2019 年禁止國防部購買中國無人機與組件。商務部則是於2020年對 DJI 施加出口管制，稱該公司暗助中國軍方，亦是中共當局迫害維吾爾少數族裔的共犯。

中國今年 7 月底也宣布，為保護「國家安全與利益」，對無人機及相關設備輸出實施管制，9 月 1 日生效。
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更新時間 : 2023-11-02 11:12 GMT+08:00

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