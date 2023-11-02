日駐台代表泉裕泰將離任：呼籲台灣絕不可分裂 抱歉「還欠蔡總統300萬日本觀光客」

日本台灣交流協會代表泉裕泰即將卸任，他昨(1日) 在離任酒會上表示，面對充滿危機時代，台灣民眾絕不可分裂，一定要更加團結，表現出守住民主與自由的強烈意識，作為國際社會的一分子並持續貢獻。

泉裕泰即將卸任，1日晚在台北大倉久和飯店舉辦離任酒會，行政院副院長鄭文燦、台灣日本關係協會長蘇嘉全、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、前立法院長王金平、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、美國在台協會處長孫曉雅，及加拿大、紐西蘭、捷克、韓國、澳洲等駐台代表均與會出席。

泉裕泰致詞表示，他40多年的外交官生涯雖然就此結束，但最後這4年，獲得台灣政府、經濟及文化界各方人士協助，彼此工作非常愉快，而日本身邊有像台灣如此好鄰居的存在，他真心感到如奇蹟般難得，他是在台灣所有外交官中最幸福的一人，他再度表示由衷的謝意。

世界對台灣看法有巨大變化

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（左）即將卸任離台，1日晚間在台北舉行離任酒會，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（右）也到場致意。中央社

泉裕泰指出，他在任期間，觀察到世界對台灣的看法有巨大變化、世界供應鏈重組、新冠肺炎危機、烏克蘭情勢等國際情勢變化的連動，不但廣泛且加深對台灣的國際認知，誠如總統蔡英文在雙十國慶演說提到，台灣已是「世界的台灣」，這可說是蔡政府帶來的外交成果，讓台灣越來越有自信。

但泉裕泰也提到，在他的任期中，相繼失去前總統李登輝、日本前首相安倍晉三2位全力支持台灣的支柱，他們的逝世讓大家受到衝擊，彷彿失去引導走向未來的指南針，但他想，台灣將有更大的變化、更增加存在的重要性，即便當中有更大的試煉到來，但他相信台灣的民眾將勇敢掌控自己的未來。

泉裕泰：面對危機時代

台灣絕不可分裂一定要更團結

泉裕泰強調，面對充滿危機的時代，台灣民眾絕不可分裂，一定要更加團結，表現出守住民主與自由的強烈意識，作為國際社會的一分子並持續貢獻，這對台灣未來，比什麼都重要。

泉裕泰指出，這4年來他一直都想全力支持並希望台灣加油，也盼台灣要堅強、要更堅強，他的心，今後也會與台灣這塊寶島同在，更相信流露出自信台灣，今後必將持續往前邁進；泉裕泰最後高呼：「謝謝，大家！謝謝，台灣！再見，台灣！」。

我政府官員

感謝泉裕泰貢獻

日本駐台代表泉裕泰（左）將任滿離台，1日晚間在台北出席離任酒會，台灣日本關係協會會長蘇嘉全（左2）、立法院長游錫堃（右2）、行政院副院長鄭文燦（右）等人出席，共同舉杯歡送泉裕泰。中央社

游錫堃致詞時，則細數日本近年對台友好舉動，包括協助台灣行銷鳳梨、捐贈台灣420萬劑疫苗，以及前日本首相安倍晉三說出「台灣有事，就是日本有事，就是日美同盟有事」，而泉裕泰大使任內，更是台日關係歷史上最好的時刻。

鄭文燦致詞則表示，泉裕泰日前在台日壘球賽時曾提到，台日之間沒有勝負，只有感動與友誼。因此他盼這份感動更上一層樓，也希望泉裕泰離任後身體健康、多陪太太旅遊。蘇嘉全則引用泉裕泰最愛的已故歌手鄧麗君歌曲「何日君再來」，告訴泉裕泰，「何日君再來，台灣歡迎您」。

將離任的日本駐台代表泉裕泰日前獲蔡總統授勳，他透露，蔡總統說卸任後首站擬訪日。對於台灣訪日人數遠勝日客來台，泉裕泰戲稱曾跟蔡總統致歉，「沒辦法，因為台灣人愈來愈有錢，消費太貴了。」

中央社報導，泉裕泰2019年11月1日抵任，預定今年11月6日卸任離台。他1日接受該社專訪，談到日本來台觀光客有下降趨勢，他戲稱，總統蔡英文每次見到他都會說，台灣赴日觀光人次一年500多萬，日本來台觀光人次僅200多萬。

還欠300萬日本觀光客

對不起蔡總統

總統蔡英文（右）10月30日在總統府頒授「大綬景星勳章」給即將卸任的日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（左），感謝他對台日關係的卓越貢獻。中央社

泉裕泰表示，他總是回答「蔡總統對不起，我欠妳300萬（日本觀光客），我會更加努力」，雙方觀光客人數差距大，主因是台灣人愈來愈有錢，使台灣消費變貴，日本則因日圓貶值，雖有利產業出口，但目前1美元已相當151日圓，對日本觀光客出遊很辛苦。

泉裕泰說，以前日本人來台灣玩比去沖繩便宜，現在來台灣玩變貴了，反而去韓國比較便宜，因此很多日本客轉往韓國。

泉裕泰解釋，此外，過去很多日本來台旅客是年輕人，他們會選擇住在比較便宜的3星級旅館，但Covid-19疫情期間，台灣平價商旅大量倒閉，來台住宿選項常常只剩5星級旅館，「所以日本年輕人來不了，太貴了。」

台灣也需努力思考

提供「更親民的旅遊」

泉裕泰說，日本駐台代表處希望有更多日客來台，但台灣也需要努力，思考怎樣提供「更親民的旅遊」。

泉裕泰日前獲蔡總統頒發「大綬景星勳章」時，曾邀請蔡總統卸任後訪日。他表示，蔡總統回應說，卸任後第一個要訪問的國家就是日本，他誇蔡總統的英文流利，蔡總統說退休後想開始學日文。

談到日本盼台灣能進一步開放輸入的品項，泉裕泰表示，目前福島食品只剩大約1到2%尚未開放輸台，若能完全解決，日方當然會非常感謝。

泉裕泰說，日方另希望增進雙邊水果開放，台灣是水果天堂，但日本也有很多好的水果，例如日本草莓很有名，可是日本使用的某些農藥台灣沒用過，因此成為遭台灣拒絕進口的原因，這些問題有待逐步解決，近2年在總統府前舉辦台日水果展覽活動，即是為了促進雙邊水果交流。

對於日本排放福島核廢水引起的汙染疑慮，泉裕泰強調，國際原子能總署（IAEA）和台灣專家都曾赴日實地考察，日方是依據科學的態度，認定這些做法是安全的，「有些國家說日本水產品有危險，但他們來日本時，還是都有在吃」。

專訪最後，被問到想和台灣人說的話，泉裕泰真摯喊出「加油台灣、再堅強下去」，他認為正如前總統李登輝所說，台灣的認同很重要，台灣今後也要繼續努力為國際社會貢獻。

最大願望是幫台灣加入CPTPP

泉裕泰感性表示，日台雖無邦交，但民間友情如櫻花盛開，日本政壇普遍有「替台灣加油」使命感，「我的最大願望是幫台灣加入CPTPP，我們不做誰來做呢？」

泉裕泰說，台灣現在邦交國很少，有點像國際孤兒的感覺，「我們的任務是鼓勵台灣、加油台灣」，日本很多自民黨政治人物都有這個使命感，每天都在考慮怎樣鼓勵台灣、擴大台灣國際空間，「我的最大願望是幫台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），這是我們的工作，如果我們不做這工作誰來做呢？」

他還提到，駐台是他退休前最後一站，他來台前最大期待，是當面向前總統李登輝問候學習，可惜最終未獲幕僚安排接見，因此他任內最大遺憾，就是沒機會見到李前總統。

沒機會見到前總統李登輝

是任內最大遺憾

泉裕泰推崇，李前總統奠定台灣的民主化，他曾派駐中國長達15年，觀察到前中共總書記胡耀邦和李登輝一樣，積極推動政治改革，最後李成功、胡卻失敗了，因為台灣容許政治改革，中國卻不允許，導致兩位政治家命運大不同，令人感慨。

泉裕泰回憶，他任內另一憾事是前日本首相安倍晉三突然辭世，安倍曾告訴他，工作要「處處考慮台灣人心情」，他前任駐台代表則提醒，台灣政治很複雜，「來台前3個月不要發言」，泉裕泰笑稱，現在他把這句話又傳授給繼任代表片山和之。

最感念台灣「口罩外交」

泉裕泰說，他任內2年多經歷Covid-19疫情，最感念台灣「口罩外交」，因日本口罩多在中國生產，當時中國政府不給日本，日本國內就沒有口罩，台灣人卻在自己還需排隊買口罩時，不求回報地捐了200萬個口罩給日本，「我覺得很感動，這就是站在人道主義的文明外交。」

泉裕泰說，台灣缺疫苗時，日本和各國都很樂於捐給台灣，這就是蔡總統所說善的循環，世界各國跟鄰居關係總有矛盾，「但日本有台灣這個鄰居，只能說是太好了」，台日發生地震時，會立刻互相捐款關心，這種雙邊關係很少見。

泉裕泰表示，外交不是華麗舞台秀，是務實、生活面的，外交終極目的是讓對方人民喜歡自己國家，因此日台雖無正式邦交，但關係很好，要保護這份關係並積極發展下去。

泉裕泰表示，每個日本人與台灣人的友誼就像一朵櫻花，單看很樸素，結合起來卻變成非常華麗壯觀的風景，雖然李登輝、安倍逝世了，但他們的精神已使日台友誼開出許多美麗花朵，相信會一直綻放下去。