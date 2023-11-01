慘遭封殺！因法國瘋馬秀秒掉800萬粉　BLACKPINK成員Lisa官方微博蒸發

南韓女子天團BLACKPINK成員Lisa先前9月在法國演出大尺度的瘋馬秀後，受到不少作風保守的人士攻擊，表示無法接受女性穿著暴露演出，連到場觀看的中國女明星也莫名受到波及，現在連中國官方都出手了。

在批評聲浪中，以韓國及中國最為大宗，今（1）日有網友發現，Lisa的微博官方帳號被消失，原先累積的800萬粉絲一夕歸零，實際點進去頁面發現，該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。

回顧Lisa秀照。（圖／Lisa Instagram）

小粉紅無法忍受這種「為色情行為站台」的舉止，導致同樣現身秀場看秀的中國女星Angelababy和張嘉倪也遭殃，兩人微博官方帳號也一度不能私訊雖現已恢復，但抖音帳號仍「因違反社區規定」被禁止關注，Angelababy日前登上央視的影片也遭刪除疑被封殺。有業內人士向聯合報爆料，2人可能會被封殺幾個月，這段時間只能低調行事。



Angelababy和張嘉倪帳號無法訊息。（圖擷取自微博）

Lisa於2020年參加中國綜藝節目《青春有你》後打開知名度，她出演瘋馬秀的消息傳到中國後引爭議，而Lisa則秀出性感照片並寫上「你沒被邀請」，小粉紅瞬間暴怒玻璃心碎。

這波封殺引起網民論戰，有一派支持北京「不是應該的嗎？這麼瘋還不封說不過去了」，也有人認為「作繭自縛，我說中國網友自己。」

Lisa一句「你沒被邀請」讓某些網民炸鍋。（圖／Lisa Instagram）