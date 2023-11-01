台灣「享讀福爾摩沙」創新書市　柳川日和舊書市集周末登場

文化部獎勵辦理的「享讀福爾摩沙」創新書市臺中場，將於11月4 日至5日在臺中柳川與自立街口辦理，以結合書店、古物、工藝、 插畫、黑膠唱片、作家講座、繪本朗讀、 手製繪本展及穿越遊戲的非典型書展，帶領遊客穿越回到1933年 的柳川河畔，親身參與書的奇幻歷程。

文化部表示，本次臺中場以「閱讀的100種樣子」為主題， 除辦理「柳川日和舊書市集」，亦將接續於11月18日至19日辦 理「島知讀閱讀與工藝市集」。 本周末首先登場的柳川日和舊書市集，邀請到近20家書店， 展示絕版詩集、文學、哲學、日本文化、 飲食等不同特色的書店樣貌和選書，還有古物、老文具、插畫家、 似顏繪、日式和風與臺式小點，搭配《柳川日和手帖．三つの物語》 穿越遊戲、繪本作家黃郁欽的台語繪本《兩撇喙鬚醫生—賴和》 朗讀、小說家楊双子的1933年臺中街道飲食踏查講座，以及集結 30多位臺、日創作者的手製繪本展等活動，讓觀眾重溫1933年 臺灣的生活樣貌，發掘內心重要的一本書。

接續在11月18日至19日辦理的島知讀閱讀與工藝市集，則匯聚 40家書店、文創小物，以及陶器、金工等手作工藝攤位， 展現臺灣藝術家的獨特魅力與個人色彩，更特別邀請日本京都誠 光社、ホホホ座兩間書店店主來分享書店經營實況， 讓因為書而匯集的文化交流變得精采有趣。

文化部指出，本次「享讀福爾摩沙」創新書市活動，獲得全國22縣 市熱烈響應，由400多家書店與上千個出版、 藝文相關公私單位攜手合作，希望透過結合閱讀、文創、音樂、 藝術等多元藝文元素的非典型書展，讓大眾親近閱讀、體驗藝文， 重新認識並走入書店，也讓每個縣市都有真正貼近在地、 屬於自己城市的書展。

10月21至22日在臺南西竹圍之丘文創園區舉辦的「 讀圖世代創新書市」及「南漫漫畫節」，透過漫畫原作展、講座與3 0位漫畫家現場展售及簽繪的「漫類集會」， 讓人一窺臺灣漫畫的當代發展風貌；10月28日至29日高雄「 讀冊雄hó踅等你來＋1」岡山場，則以作家詩人分享及對談、 詩的剪貼創作，農村武裝青年、鐵擊、范宸菲、吳志寧音樂表演等， 讓民眾體驗獨特的閱讀形式與眷村在地文化。

主辦單位高雄三餘書店的主理人鍾尚樺表示，「 高雄過去沒有辦過由獨立書店共同策畫的市集活動， 即使有大型書展，也未到達過偏鄉；透過這次活動， 我們希望嘗試做到文化平權，邀請市區書店一起去聲援地方書店， 也期待能將閱讀因這些書店的存在而推進至高雄各角落」。

臺東晃晃書店則將10家臺東書店集結為閱讀新品牌「書書果實」， 擔任當地部落市集的協辦單位並設攤展售， 讓原鄉部落多了不一樣的閱讀火花。晃晃書店主理人羅素萍分享， 書店攜帶原住民文化研究、民族植物學等書籍參與10月21日、2 5日的土坂部落五年祭市集， 許多是市面上難以買到的花東原民單位出版品， 受到來參加祭儀的族語老師、大學教授、 原住民族相關單位和文史研究者熱烈歡迎且紛紛表示，「 市集不再只是吃吃喝喝，多了藝文閱讀元素，這樣很好」， 還有一些部落青年趁著活動使用文化幣消費至書店攤位消費， 感受創新書市所帶來的閱讀美好。

更多活動資訊歡迎至網站查詢。

【閱讀的100種樣子－柳川日和舊書市集】

時間：2023年11月4至5日 10:30-17: 30

地點：臺中市西區柳川東路二段（自立街—自治街段， 鄰近臺中文學公園）

活動網頁：https://www.facebook.com/ reading100taichung/photos

【閱讀的100種樣子－島知讀閱讀與工藝市集】

時間：2023年11月18至19日 10:30- 17:30

地點：臺中國家歌劇院四號門草坪（臺中市西屯區惠來路二段101 號）

活動網頁：https://www.facebook.com/ reading100taichung/photos