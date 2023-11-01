台灣「享讀福爾摩沙」創新書市　柳川日和舊書市集周末登場

文化部獎勵辦理的「享讀福爾摩沙」創新書市臺中場，將於11月4日至5日在臺中柳川與自立街口辦理，以結合書店、古物、工藝、插畫、黑膠唱片、作家講座、繪本朗讀、手製繪本展及穿越遊戲的非典型書展，帶領遊客穿越回到1933年的柳川河畔，親身參與書的奇幻歷程。
文化部表示，本次臺中場以「閱讀的100種樣子」為主題，除辦理「柳川日和舊書市集」，亦將接續於11月18日至19日辦理「島知讀閱讀與工藝市集」。本周末首先登場的柳川日和舊書市集，邀請到近20家書店，展示絕版詩集、文學、哲學、日本文化、飲食等不同特色的書店樣貌和選書，還有古物、老文具、插畫家、似顏繪、日式和風與臺式小點，搭配《柳川日和手帖．三つの物語》穿越遊戲、繪本作家黃郁欽的台語繪本《兩撇喙鬚醫生—賴和》朗讀、小說家楊双子的1933年臺中街道飲食踏查講座，以及集結30多位臺、日創作者的手製繪本展等活動，讓觀眾重溫1933年臺灣的生活樣貌，發掘內心重要的一本書。
接續在11月18日至19日辦理的島知讀閱讀與工藝市集，則匯聚40家書店、文創小物，以及陶器、金工等手作工藝攤位，展現臺灣藝術家的獨特魅力與個人色彩，更特別邀請日本京都誠光社、ホホホ座兩間書店店主來分享書店經營實況，讓因為書而匯集的文化交流變得精采有趣。
文化部指出，本次「享讀福爾摩沙」創新書市活動，獲得全國22縣市熱烈響應，由400多家書店與上千個出版、藝文相關公私單位攜手合作，希望透過結合閱讀、文創、音樂、藝術等多元藝文元素的非典型書展，讓大眾親近閱讀、體驗藝文，重新認識並走入書店，也讓每個縣市都有真正貼近在地、屬於自己城市的書展。
10月21至22日在臺南西竹圍之丘文創園區舉辦的「讀圖世代創新書市」及「南漫漫畫節」，透過漫畫原作展、講座與30位漫畫家現場展售及簽繪的「漫類集會」，讓人一窺臺灣漫畫的當代發展風貌；10月28日至29日高雄「讀冊雄hó踅等你來＋1」岡山場，則以作家詩人分享及對談、詩的剪貼創作，農村武裝青年、鐵擊、范宸菲、吳志寧音樂表演等，讓民眾體驗獨特的閱讀形式與眷村在地文化。
主辦單位高雄三餘書店的主理人鍾尚樺表示，「高雄過去沒有辦過由獨立書店共同策畫的市集活動，即使有大型書展，也未到達過偏鄉；透過這次活動，我們希望嘗試做到文化平權，邀請市區書店一起去聲援地方書店，也期待能將閱讀因這些書店的存在而推進至高雄各角落」。
臺東晃晃書店則將10家臺東書店集結為閱讀新品牌「書書果實」，擔任當地部落市集的協辦單位並設攤展售，讓原鄉部落多了不一樣的閱讀火花。晃晃書店主理人羅素萍分享，書店攜帶原住民文化研究、民族植物學等書籍參與10月21日、25日的土坂部落五年祭市集，許多是市面上難以買到的花東原民單位出版品，受到來參加祭儀的族語老師、大學教授、原住民族相關單位和文史研究者熱烈歡迎且紛紛表示，「市集不再只是吃吃喝喝，多了藝文閱讀元素，這樣很好」，還有一些部落青年趁著活動使用文化幣消費至書店攤位消費，感受創新書市所帶來的閱讀美好。
更多活動資訊歡迎至網站查詢。
【閱讀的100種樣子－柳川日和舊書市集】
時間：2023年11月4至5日 10:30-17:30
地點：臺中市西區柳川東路二段（自立街—自治街段，鄰近臺中文學公園）
活動網頁：https://www.facebook.com/reading100taichung/photos
【閱讀的100種樣子－島知讀閱讀與工藝市集】
時間：2023年11月18至19日 10:30-17:30
地點：臺中國家歌劇院四號門草坪（臺中市西屯區惠來路二段101號）
活動網頁：https://www.facebook.com/reading100taichung/photos