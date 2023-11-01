ITF台北國際旅展登場 雲朗觀光集團祭出獨家優惠

ITF台北國際旅展將於11月3日至11月6日在台北南港展覽館 一館盛大登場，雲朗觀光推出多種實體旅展限定優惠套票， 年年熱銷的「聯合住宿/通用券」於實體旅展中購買， 祭出買十送一的獨家好康;君品酒店雲軒西餐廳「 雙人牛排套餐吃到飽餐券」每張1,799元，以下殺4. 8折的優惠於旅展中限定銷售， 旅展現場更加碼祭出單筆消費滿30,000元， 即可參加轉扭蛋活動，有住宿及餐飲等多重好禮送， 其中最大獎為雲品溫泉酒店經典山景客房住宿券乙晚。

雲朗觀光線上旅展已於10月25日起跑， 截至今日銷售最佳的票券為雲品經典山景客房住宿券、 雲品尊榮湖景客房住宿券、雲朗聯合住宿/通用券， 光是雲品溫泉酒店住宿券即佔銷售總張數55％，而雲朗聯合住宿/ 通用券則佔39%， 雲品溫泉酒店的住宿券仍然是此次旅展的銷售人氣指標， 雖然有出國觀光分食旅遊市場大餅，但雲朗觀光看好國旅熱度仍在， 預估今年業績將有望維持去年的高水準。

可享受彈性搭配作使用的聯合住宿通用券，售價為每張2, 200元，今年於旅展現場額外加碼買十送一的好康， 持券者可自由選擇使集團旗下的君品酒店、翰品酒店、 兆品酒店以及品文旅， 或選擇平假日適用的紅葉谷綠能溫泉園區作使用。 今年票券的使用方式更加多元，使用1張聯合住宿/ 通用券可於平假日單次入園紅葉谷溫泉， 享雙人泡湯及套餐再加贈2人泡湯，而平日入住翰品高雄、花蓮、 新莊、兆品嘉義、台中一晚則附贈2客早餐， 同時加碼明年一月底前入住再享房型升等優惠，每日限量5間， 而持券入住品文旅，加贈貓咪吐司一包。 使用2張票券入住翰品高雄則享豪華套房含2客早餐，並加贈紅酒； 品文旅礁溪，使用2張券， 平日加價800元則可入住雙人樂旅閣樓房含2客早餐， 再加贈兩位12歲以下兒童免費入住及早餐； 若想入住君品酒店也沒有問題，使用2張券即可入住雙人雅緻客房， 而3張券即可入住四人家庭房。

旅展獨賣的君品酒店雲軒西餐廳「 雙人牛排套餐吃到飽餐券」，價格下殺4.8折，售價1, 799元，平均一人不到900元，即可無限享用「 頂級牛排10盎司」套餐及主廚例湯、手工麵包、主廚精選甜點、 花園沙拉等多道經典料理，是熱愛牛排的饕客們的必買首選， 每日分場次定時銷售，開賣前一小時開放排隊，每人限購2張， 限量1,400張售完為止。

除了祭出價格上的超值好康外，買愈多送愈多， 單筆消費滿30,000元即可參加扭蛋活動， 獎項為雲品經典山景客房住宿券、 雲品招待一位12歲以下兒童入住、雲朗聯合住宿/通用券、 雲朗聯合住宿/通用券房型升一等券、 君品雲軒雙人牛排吃到飽餐券及雲品雲水下午茶雙人體驗券等好禮。 此外，台新卡友單日單筆消費滿9,800元，若刷台新卡， 即可獲得限量好禮「資生堂御藏入門體驗3件組」乙份， 每卡單日僅限兌換乙份，無法累贈， 相關優惠及活動詳情請上雲朗觀光官網查詢。