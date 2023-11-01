文策院首度合作 AXEAN 音樂節　台灣三組音樂人赴星國演出

文化內容策進院（文策院）今年首度與東南亞年度音樂盛事 AXEAN 音樂節合作，三組臺灣音樂人－臺英混血創作才子NIO、四重奏樂團 Cicada，以及樂團 Robot Swing前往新加坡演出。文策院院長盧俊偉表示，希望這次合作提升臺灣音樂在國際市場的影響力，未來也將持續協助國內音樂人參與國際音樂節演出。

臺灣自 2021 年起就以實體或線上方式參與 AXEAN 音樂節，其前身為 ASEAN 東協音樂節，由新加坡、泰國、馬來西亞、寮國等國在 2020 年共組聯盟舉辦，是東南亞最具代表性的 showcase 音樂節之一，今年正式更名為 AXEAN 音樂節，將合作關係擴及日韓、澳洲、美國、法國等地，透過 showcase 演出、媒合會議與商務交流活動促跨國合作。

參與演出的台灣音樂人包含在音樂實境選秀節目《音樂主理人》奪冠的 NIO，曾兩度入圍新加坡 Freshmusic Awards，這次首度在新加坡當地演出，他帶來一連串創作歌曲，展現「新流行人類」的實力和魅力，不只和現場樂迷打成一片，感受粉絲的熱情，也顯示臺灣音樂在國際市場的無限可能。

Cicada 的名字來自「蟬」，透過大提琴、小提琴、鋼琴、木吉他的編制，將古典樂和流行音樂結合，為臺灣的土地創作，交織成以臺灣大自然為靈感的樂曲，讓聽眾彷彿沈浸在臺灣高山、森林、溪源和海洋中，構築豐富的大自然音樂想像，獨特的演奏曲風，在音樂節裡格外引人注目，也吸引各國的策展人親自前往觀賞，演出結束後更有國外策展人主動提出演出邀約，Cicada 也將於 12 月首次於新加坡舉行專場演出。

Robot Swing 是由四個「音樂宅男」組成的樂團，曾兩度獲金曲獎及金音獎提名，更獲得 2023 Fresh Music awards 最佳新團體與年度十大專輯殊榮。這次 AXEAN 音樂節的演出，Robot Swing 與音樂人 LEO37 和 Star Wu 合作，為現場樂迷編製豐富且精彩的演出，展現了這群男孩多變跳動的音樂風格和強勁的舞臺魅力，即便演出前遇上突如其來的大雨，也沒澆熄樂迷的熱情， Robot Swing 以極具渲染力的演出，吸引觀眾隨著音樂節奏跳動，一起墜入異次元的音樂世界。

今年 AXEAN 音樂節已於 10 月 27 日至 29 日在新加坡 Goodman 藝術中心舉辦來自美國「西南偏南」（South by Southwest，SXSW）、日本富士搖滾音樂祭（Fuji Rock）及韓國釜山國際搖滾音樂節等指標音樂活動的策展人也都現身。