台北天成大飯店翠庭 明爐烤鴨四人合菜券ITF台北國際旅展限定優惠6.2折

台北天成大飯店翠庭素來以道地的江浙菜系聞名， 以四十多年的料理經驗透過純正手法呈現多款精緻手工菜， 烹調手法以紅燒、煨煮占多數， 在食材中多半少不了醬油與冰糖調味，所謂的「濃油赤醬」 菜色呈現清晰可見，經典江浙味代表菜色像是東坡肉、炒鱔糊等。 此外，廣受國人消費者喜愛的明爐烤鴨亦是饕客魂牽夢縈的滋味， 選用油脂豐富的宜蘭櫻桃鴨獻藝香酥豐腴的一鴨三吃， 而港點推車也重磅回歸餐廳服務，琳瑯滿目的港點香氣撲鼻， 延續傳統趣味十足。

台灣人愛吃鴨的飲食習慣，尤其喜愛烤鴨、燒鴨的料理方式， 台北天成大飯店單以烤鴨品項就曾創下年銷上萬隻的紀錄， 使用餐券的消費者更是單點烤鴨的兩倍，「翠庭-招牌烤鴨四人合菜 」旅展餐券每張3,600元，於台北國際旅展(2023年11月 3日至11月6日)推出，集結烤鴨三吃、燒臘拼盤、 主廚精選料理、港點、時蔬等豐富菜色，線上旅展2023年10月 31日至11月6日並可於各館官網同步選購。

選用油脂豐富的宜蘭櫻桃鴨， 以掛爐烘烤歷經多道程序成就出金黃飽滿、香氣四溢的烤鴨， 獨特滋味伴隨淡雅龍眼炭香，表皮酥脆油脂清香， 鴨肉鮮腴肉質軟嫩，皮肉交織口味豐富層次感十足， 一吃以片皮鴨開場，Q彈餅皮佐以小黃瓜、 青蔥與甜麵醬由服務人員桌邊現包，其餘二吃與三吃， 分別有豆瓣炒鴨鬆、塔香炒鴨骨、 白菜鴨骨湯與燒鴨炒飯料理四選二。合菜包含經典的燒臘拼盤， 匯聚滷汁香油雞、蜜汁叉燒肉、廣式臘腸、脆瓜拌海蜇， 讓人品嘗鮮甜馨香的滋味，主廚精選分別有鮮香油脆的上海油爆蝦、 酒糟香四溢的糟香魚片、香嫩腴滑的外婆燒肉與香濃滑順的蟹粉海鮮 豆腐煲料理四選一，港點任選三道不重複，像是腸粉、腐皮捲、 蘿蔔糕都是人氣首選，包含季節時蔬與四季鮮水果， 為豐盛飽足的饗宴留下完美。《烤鴨需於用餐前3天預定》

承載著香港飲茶文化的點心車也重磅回歸翠庭服務， 推車上的蒸籠冒著陣陣白煙，琳瑯滿目的點心香氣撲鼻， 豐富的蒸點品項像是魚子燒賣、鼓汁蒸排骨、 天成奶黃包在桌席之間穿梭叫賣，台北天成大飯店復刻港式風情， 提供多元服務滿足不同族群的消費者。

寧式東坡肉 ( 附餅皮 ) 每份 880 元起 +10%

精選豬五花肉佐以紹興酒、冰糖、蔥、醬油，以慢火少水燉煮3小時 ，醬汁濃稠而肉質香軟入味，鹹香入味的東坡肉吃來膠質醇厚、 肥而不膩，搭配夾餅佐香菜、花生粉與酸菜品嘗，令人回味無窮。

寧式炒鱔糊 每份 480 元起 +10%

魚鮮是江浙菜中重要的食材， 追朔飲食文化應當是鄰近水鄉與河海交界地漁產豐饒的關係，將鱔魚 放入油鍋依序加入韭黃、青蔥與辛香料爆炒至湯汁略收乾， 再以太白粉水勾芡，最後以香菜與薑絲裝飾。

蟹粉海鮮豆腐煲 每份 580 元起 +10%

濃郁香滑的蟹粉海鮮豆腐煲是大小朋友都喜歡的一道菜， 色澤金黃著實開胃，料多實在下飯飽足， 先將雞蛋豆腐炸至金黃香酥，另起油鍋將蟹肉粉、紅蘿蔔泥、蒜粉、 薑粉加入高湯炒香勾芡製作蟹黃醬，依序放入炸過的雞蛋豆腐、 蝦仁、蟹腿肉煲煮收汁。

老燒蛋 每份 180 元起 +10%

軟嫩鮮香的老燒蛋是寧波老菜， 食材看似簡單但著實講求功夫與火侯， 起油鍋將雞蛋煎至兩面金黃香酥， 另起油鍋以開陽爆香依序加入韭黃、筍子、菠菜、香菇、肉絲爆炒， 再加入冬粉煨煮並將雞蛋放入，中火快炒燒至軟嫩後上桌。

ITF台北國際旅展限時餐券優惠

台北天成大飯店翠庭-招牌烤鴨四人合菜售價3,600元下殺6. 2折總價值5,280元+10%

菜單：明爐櫻桃鴨(一鴨三吃)、燒臘拼盤(四拼)、主廚精選料理 (四選一)、港點任選三道(不重複)、季節時蔬、四季鮮水果

一鴨三吃以片皮鴨開場，Q彈餅皮佐以小黃瓜、 青蔥與甜麵醬由服務人員桌邊現包，其餘有豆瓣炒鴨鬆、 塔香炒鴨骨、白菜鴨骨湯與燒鴨炒飯料理四選二， 經典燒臘拼盤匯聚滷汁香油雞、蜜汁叉燒肉、廣式臘腸、 脆瓜拌海蜇，馨香滋味一次滿足， 主廚精選分別有鮮香油脆的上海油爆蝦、酒糟香四溢的糟香魚片、香 嫩腴滑的外婆燒肉與香濃滑順的蟹粉海鮮豆腐煲料理四選一， 港點任選三道不重複，像是腸粉、腐皮捲、蘿蔔糕都是人氣首選， 包含季節時蔬與四季鮮水果。《烤鴨需於用餐前3天預定》

ITF台北國際旅展2023年11月3日 (五) 至11月6日 (一 ) 南港展覽館一館-天成飯店集團攤位號I105

天成飯店集團線上旅展：2023年10月31日 (二) 至11月6日 (一) 18:00