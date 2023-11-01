台北新板希爾頓酒店　ITF國際實體旅展滿額送大禮

《2023 ITF台北國際旅展》將於11月3日至6日在南港展覽 館一樓舉行，台北新板希爾頓酒店（攤位號碼：I303） 現場每日限量11點表演片鵝秀，提供片鵝給民眾搶鮮吃， 此外為了刺激買氣，更搬出滿額體驗人體鈔票機活動， 現場消費單筆滿一萬元就能體驗抓鈔票機（以此類推）， 有機會抓到夢幻大獎，免費住宿券、500元抵用券、 悅市集自助餐券及各樣品牌好禮。

超值必選購：行政客房住宿券下殺3折

台北新板希爾頓酒店結合線上線下同步推出餐飲住宿超值好康， 包含希爾頓可房一泊一食平日住宿券乙晚4,999元、 行政客房住宿券平日乙晚6,999元，約為原價3折， 入住行政客房可享27樓行政酒廊禮遇，早餐、輕熟食、 調酒及各項飲品皆能無限享用，俯瞰新板特區及遠方山巒， 體驗尊榮級享受。客房部分，選用全美銷售冠軍名床舒達（Sert a），增添旅行的舒適感；備品方面提供全系列英國 Crabtree & Evelyn 品牌，客房內另有BOSS藍芽音響、Nespresso膠囊咖啡 機及TWG茶包，精緻細膩度絕對讓旅人留下難忘的回憶。

「2023年兩岸十大金獎」青雅中餐廳 「嫣紅四人品鵝券」4.7折

榮獲「2023年兩岸十大金獎」的青雅中餐廳，也祭出下殺4.7 折的「嫣紅四人品鵝券」，每張優惠價4,599元，原價9, 746元。可享青雅年銷量2千隻的超人氣「嫣紅燒鵝」， 搭配獨創「九宮格盤」共81種吃法，四人套餐內含５樣鵝料理， 必吃的招牌嫣紅鵝二吃、青雅開胃四喜盤、青雅極品大盆菜、 鵝骨腐竹粥及鵝肝醬腐皮捲。

「嫣紅燒鵝」食材嚴選台灣雲林屏東地區在地重達5公斤重的白羅曼 鵝種，油脂豐富，肉質Q彈，運用掛爐龍眼木煙燻， 使其香氣令人垂涎三尺。嫣紅鵝外皮金光澄亮，誘人色澤散發焦香， 鵝皮薄脆、鵝肉厚實嫩美，包成鵝捲入口，吃得到鵝肉肥腴鮮甜， 再搭配九宮格盤，將蔥、小黃瓜、紅梅醬、冰梅醬等包入捲中， 最多可有八十一種吃法，基本款的小黃瓜絲、蔥段、淋上甜麵醬， 風味傳統；或搭配紅梅醬與蘋果絲或甜菜根絲，視覺繽紛， 口感酸甜，果香清爽解膩。另外必吃的「冰梅斬鵝腿」， 鵝腿肉軟嫩無比，搭配冰梅醬更提味增添食慾。

其他菜色方面，「青雅極品大盆菜」主要食材大蝦、油雞、燒腩、 花菇、花膠、鮑魚、干貝、娃娃菜等，再加入珍貴的鵝掌， 口感軟嫩滑口，值得品嚐。還有「鵝骨腐竹粥」運用鵝骨高湯為底， 將鵝胸肉入鍋，與粥米熬至綿密濃稠，每一口吃起來都鮮美無比， 此外「鵝肝醬腐皮捲」傳統結合創新， 廚藝團隊將炸過的腐皮包入蝦漿、韭黃等食材， 再放入純手工製作的鵝肝醬，整體口感酥脆更增添濃郁風味。

大廳酒吧逸廊超值優惠，暢飲券、饗食券、雙人午茶券， 一次購齊最實惠

一樓大廳酒吧逸廊Happy Hour 雙人暢飲券，每位只要550元即可享暢飲特色酒品， 另有逸廊饗食券特價699元， 不到千元就能入門體驗五星酒吧的精緻服務，一券在手， 憑券即能享「希爾頓牛肉麵」、「經典手工牛肉漢堡」、「 黑金醬香烏魚子滷肉飯」三選一及飲品無限暢飲。此外， 還有雙人午茶券每張1,280元，團購買五送一，相當於83折， 點心品項皆依照季節時令替換。

詳細優惠請至台北新板希爾頓酒店線上旅展網站，或洽詢專線02-2958- 3770。