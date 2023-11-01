台北新板希爾頓酒店　ITF國際實體旅展滿額送大禮

《2023 ITF台北國際旅展》將於11月3日至6日在南港展覽館一樓舉行，台北新板希爾頓酒店（攤位號碼：I303）現場每日限量11點表演片鵝秀，提供片鵝給民眾搶鮮吃，此外為了刺激買氣，更搬出滿額體驗人體鈔票機活動，現場消費單筆滿一萬元就能體驗抓鈔票機（以此類推），有機會抓到夢幻大獎，免費住宿券、500元抵用券、悅市集自助餐券及各樣品牌好禮。
超值必選購：行政客房住宿券下殺3折
台北新板希爾頓酒店結合線上線下同步推出餐飲住宿超值好康，包含希爾頓可房一泊一食平日住宿券乙晚4,999元、行政客房住宿券平日乙晚6,999元，約為原價3折，入住行政客房可享27樓行政酒廊禮遇，早餐、輕熟食、調酒及各項飲品皆能無限享用，俯瞰新板特區及遠方山巒，體驗尊榮級享受。客房部分，選用全美銷售冠軍名床舒達（Serta），增添旅行的舒適感；備品方面提供全系列英國 Crabtree & Evelyn 品牌，客房內另有BOSS藍芽音響、Nespresso膠囊咖啡機及TWG茶包，精緻細膩度絕對讓旅人留下難忘的回憶。
「2023年兩岸十大金獎」青雅中餐廳 「嫣紅四人品鵝券」4.7折
榮獲「2023年兩岸十大金獎」的青雅中餐廳，也祭出下殺4.7折的「嫣紅四人品鵝券」，每張優惠價4,599元，原價9,746元。可享青雅年銷量2千隻的超人氣「嫣紅燒鵝」，搭配獨創「九宮格盤」共81種吃法，四人套餐內含５樣鵝料理，必吃的招牌嫣紅鵝二吃、青雅開胃四喜盤、青雅極品大盆菜、鵝骨腐竹粥及鵝肝醬腐皮捲。
「嫣紅燒鵝」食材嚴選台灣雲林屏東地區在地重達5公斤重的白羅曼鵝種，油脂豐富，肉質Q彈，運用掛爐龍眼木煙燻，使其香氣令人垂涎三尺。嫣紅鵝外皮金光澄亮，誘人色澤散發焦香，鵝皮薄脆、鵝肉厚實嫩美，包成鵝捲入口，吃得到鵝肉肥腴鮮甜，再搭配九宮格盤，將蔥、小黃瓜、紅梅醬、冰梅醬等包入捲中，最多可有八十一種吃法，基本款的小黃瓜絲、蔥段、淋上甜麵醬，風味傳統；或搭配紅梅醬與蘋果絲或甜菜根絲，視覺繽紛，口感酸甜，果香清爽解膩。另外必吃的「冰梅斬鵝腿」，鵝腿肉軟嫩無比，搭配冰梅醬更提味增添食慾。
其他菜色方面，「青雅極品大盆菜」主要食材大蝦、油雞、燒腩、花菇、花膠、鮑魚、干貝、娃娃菜等，再加入珍貴的鵝掌，口感軟嫩滑口，值得品嚐。還有「鵝骨腐竹粥」運用鵝骨高湯為底，將鵝胸肉入鍋，與粥米熬至綿密濃稠，每一口吃起來都鮮美無比，此外「鵝肝醬腐皮捲」傳統結合創新，廚藝團隊將炸過的腐皮包入蝦漿、韭黃等食材，再放入純手工製作的鵝肝醬，整體口感酥脆更增添濃郁風味。
大廳酒吧逸廊超值優惠，暢飲券、饗食券、雙人午茶券，一次購齊最實惠
一樓大廳酒吧逸廊Happy Hour 雙人暢飲券，每位只要550元即可享暢飲特色酒品，另有逸廊饗食券特價699元，不到千元就能入門體驗五星酒吧的精緻服務，一券在手，憑券即能享「希爾頓牛肉麵」、「經典手工牛肉漢堡」、「黑金醬香烏魚子滷肉飯」三選一及飲品無限暢飲。此外，還有雙人午茶券每張1,280元，團購買五送一，相當於83折，點心品項皆依照季節時令替換。
詳細優惠請至台北新板希爾頓酒店線上旅展網站，或洽詢專線02-2958-3770。