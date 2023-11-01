業界先驅！ 富邦產險引進國際資源 打造跨領域損害防阻團隊

因應全球風險管理的發展趨勢及客戶需求，富邦產險投入損害防阻近 30年，創下數個「第一」，包括1995年組織業界首家損害防阻 團隊，延攬跨界工程菁英，提供客戶風險諮詢服務； 積極投入綠能保單，率業界之先取得全球風力組織GWO基本安全訓 練證照；同時也是國內首家推出「紅外線空拍機檢測服務」 結合智能辨識系統， 為太陽能光電案場提升發電效率與降低火災風險。 富邦產險並透過研討會與教育訓練，介紹國際消防與工業安全新知， 統計近10年已舉辦超過200場研討會，共計約1萬人次的企業客 戶參與，成為台灣工安界重要的交流平台。

富邦產險表示，為提供客戶更完整的風險解決方案， 亦積極尋求跨領域的戰略夥伴，與工研院、中央大學、 台灣大學氣候天氣災害研究中心、 國家災害防救科技中心等機構合作與交流， 研發多種量化評估系統如「地震風險評估系統」、「 颱風洪水風險評估系統」、「火災風險評估系統」與「工程保險PM L評估系統」等。其中，產學合作的「地震風險評估系統」更於20 04年獲得經濟部科專計畫以及亞洲保險論壇創新獎肯定。 此套系統可量化地震風險，作為企業規劃保險， 以及保險公司安排再保險的依據。系統啟用迄今， 服務超過數百家客戶，深獲客戶與國際再保險公司信賴。 富邦產險引進外部資源，從第三方公正的角度給予客戶專業建議， 不只降低客戶風險，同時也能減少保險公司損失與社會資源的浪費， 進而在地實踐永續目標，創造三贏的全新局面。

近年，富邦產險積極投入綠能保險，響應政府能源轉型政策， 針對風電與光電產業成立「綠能保險專案小組」， 目前承保全台灣近四分之一太陽能光電案場、約半數陸上風電機組， 並參與每一個離岸風電風場的保險計畫，為全台最大綠能保險業者。 損害防阻部門更創國內保險業之先，率先取得全球風力組織GWO基 本安全訓練證照， 提升同仁對離岸風電之風險認知並具備出海服務資格。 針對太陽能光電案場，除提供颱洪風險檢核外，近期更推出「 紅外線空拍機檢測服務」，結合富邦金控數據科學部的「 智能辨識系統」，可自動定位影像座標及辨識溫度異常點， 提升發電效率與降低火災風險。

從事後補償到事前防阻，富邦產險以成為客戶的「 全方位風險管理顧問」為目標，富邦產險也呼籲， 在面對各項新興風險的挑戰，企業必須提前做好準備， 結合外部專家，協助企業依照產業特性執行風險評估、控制及移轉， 發揮風險管理的成本效益，才能將損害降到最低。 富邦產險也將持續運用全球保險能量， 以及完整的企業生命週期風險損防技術，支持客戶永續經營， 實現保險穩定社會的目標。