臺灣證券交易所董事長林修銘接受The Asset財資雜誌專訪　闡述證交所發展方向與願景

臺灣證券交易所林修銘董事長日前接受The Asset財資雜誌專訪，在訪談中，林董事長首先回顧近年來部分臺灣新經濟公司遠赴海外掛牌的現象，證交所指出為支持臺灣產業環境的發展，協助臺灣企業從硬體導向轉向軟體導向的演變趨勢，證交所推出創新板，在申請條件上強調申請公司的市值優先於獲利，因應新經濟公司的發展特質，與時俱進的調整相關法規，以利公司掛牌籌資。

產業分類的重塑即為證交所支持新經濟發展的積極作為之一例，在訪談中，林董事長預期今年申請創新板的公司約15家，較去年近乎倍數成長，林董事長也提到樂見在不久的未來有超過百家公司在潛在申請名單上。

在全球淨零碳排的大趨勢下，本次專訪中，林董事長亦談到上任以來推動ESG生態系及碳交易的相關努力。在ESG生態系方面，證交所為了服務散戶投資人對於即時資訊的需求，於今年推出ESG InfoHub，以提供上市公司ESG相關之申報資訊。另為了協助沒有辦法產出標準規格ESG報告的中小型企業，證交所後續將推出具效率及競爭力的數位ESG報告解決方案。

在碳交易方面，林董事長指出臺灣企業為國際供應鏈上重要的成員，整個供應鏈上對於淨零碳排的要求及未來擴廠時對於碳排的規範等，使得今年8月成立的臺灣碳權交易所成為臺灣承諾淨零碳排的重要里程碑。

此外，林董事長指出證交所善用數位工具提高自身的營運效率及資訊安全。在人工智慧及大數據興起下，證交所將相關工具運用於組織內部系統性及外部市場風險的監控。證交所並更進一步與證券商等外部單位合作，透過知識分享的網絡，以強化整體資本市場網路安全的韌性。

在談及證交所的發展策略與未來願景，林董事長表示：「相對於其他交易所，數據銷售占證交所營收比重仍相當低，仍有相當發展潛力。未來，證交所將會加強和客戶的討論及合作，如果現有的數據無法完全滿足客戶需求，也不排除自第三方數據提供者取得數據，以進行進一步數據加值的服務」。

這次The Asset財資雜誌專訪林董事長闡明證交所的發展方向與願景。展望未來，證交所將繼續朝提升臺灣資本市場及推廣永續等相關作為而努力，也將持續扮演形塑臺灣金融業未來及支持企業ESG永續發展的關鍵角色。