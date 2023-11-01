永豐生理食鹽水混「異物」、健喬B12眼藥水主成分不足 食藥署公告回收

食藥署今（1）日公布2項藥品回收公告，皆為第二級回收警訊，「健喬」維生素B12眼藥水0.02%，因持續安定性試驗主成分含量不符規定，回收下架6.1萬瓶；「永豐」生理食鹽水注射液，產品內出現「黑色懸浮粒」，緊急回收4.7萬袋。

根據食藥署回收公告，「"永豐"生理食鹽水注射液」為永豐化學工業股份有限公司所生產，衛署藥製字第001085號。主成分為食鹽（sodium chloride），主要用於大手術或創傷時之急性出血、心臟衰弱、虛脫、解毒、腹膜炎、炎傷、傳染病、大腸炎、尿毒症、中毒及其他病症所引起之失水狀況。

食藥署接獲醫療院所不良品通報，發現生理食鹽水有異物，因此啟動批號「250D59E」的回收作業，約4萬7256袋。經調查發現是充填食鹽水軟袋口黏著不佳。食藥署已要求廠商11月25日前完成回收，並繳交回收報告。

食藥署副署長陳惠芳說，這款生理食鹽水的健保年用量約110萬袋左右，市占率達7成8，因回收量不大，市面上也有其他替代品項，不會造成缺藥。

「"健喬" 維生素B12眼藥水 0.02%」因批號「ZR005」於持續安定性試驗中，發現主成分含量檢測結果低於原核准規格，故啟動「ZR005」、「ZD005」兩批號回收作業。（圖／食藥署）

另一款回收藥品為「"健喬" 維生素B12眼藥水 0.02%」，衛署藥製字第047053號，由健喬信元醫藥生技股份有限公司產製，藥品主成分為氰鈷胺明（CYANOCOBALAMINE），主要用於眼睛疲勞。

陳惠芳說，回收原因是批號「ZR005」於持續安定性試驗中，發現主成分含量檢測結果低於原核准規格，故啟動全面性回收；至於批號「ZD005」雖符合規格，但介於臨界值，預防性回收

陳惠芳表示，主成分過低將造成眼藥水失去舒緩眼睛的功效，無法達到仿單藥效，批號ZR005、ZD005，共計9萬5641瓶，已銷售6萬1440瓶須儘速回收，已要求廠商11月26日前完成回收作業。