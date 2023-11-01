新北學校體育推展卓越 獲11項傳炬獎 肯定教師教練指導奉獻

新北市參加教育部體育署學校體育傳炬獎評選， 體育專業表現及卓越成果深獲評審肯定，總計榮獲六大類11獎項， 獲獎數全國第一；除了獲獎數傲視全國外， 學校教師及運動教練為學子努力耕耘及奉獻付出， 充分發揮傳炬精神，除進行普及化運動推廣， 也為國家孕育眾多優秀體育人才。今（1）日於市政會議獻獎， 代理市長劉和然對於獲獎團體及個人表達祝賀與感謝。

今年體育傳炬獎新北市榮獲績優機關獎； 蔡明堂先生榮獲學校體育奉獻獎；光復高中、達觀國中小、 中山國小榮獲績優學校獎；中山國小陳韋伶、頭湖國小王彥邦、 後埔國小蕭明芳榮獲教學傑出獎；教育局陳曉光、 忠義國小張庭瑄榮獲活動貢獻獎；明德高中林芳瑜榮獲運動教練獎， 獲獎數全國第一，成績傲然。

板橋中山國小獲績優學校獎，學校秉持「體育團隊人人用心、 銜接培育新北第一」精神，田徑代表隊歷年榮獲70金54銀45銅 的優異佳績，培育選手入選新北市田徑代表隊， 並奪下全國冠軍之佳績；陳韋伶主任榮獲教學傑出獎， 從注重弱勢的「適應體育」，發展「創意體育」， 以及建構孩子語言運用與學科知能並重的「雙語體育」 並參與身心障礙學生課程調整統整計畫及適應體育教材方案成果彙編 ，卓有成效，獲獎實至名歸。

另一所獲績優學校獎的達觀國中小，體育活動、競賽多元發展， 全校師生熱衷參與，每學年舉辦全校運動會及各項運動競賽， 包含健康操、拔河、大隊接力、田徑個人賽、跳繩擂台賽、 班際排球、籃球等競賽，達到月月有體育活動之盛況。 學校除全力推展全民體育運動， 也積極培育新北市優秀青少年運動人才，2019學年成立體育班， 重點發展角力。角力隊於2022年全中運獲得7金3銀5銅成績， 國男組團體總錦標第一名，今 (2023)年更再創全中運團體錦標紀錄， 獲得國男組團體總錦標第一名及國女組總錦標第二名，個人成績6金 4銀4銅的優異表現。

榮獲運動教練獎的明德高中林芳瑜組長，接觸射箭運動超過16年， 從選手身份轉為教練後，傳承學子自身經驗及技術。7年帶領射箭隊 學生參加全中運屢獲佳績，尤其2019年創造明德五金行5金1銅之 光榮紀錄，讓學校成為全國賽場上的常勝軍， 同時培育出許多青少年射箭國手。 目前林芳瑜還受邀擔任新北凱撒射箭隊教練， 指導明德高中畢業或臺北大學射箭隊隊員，延續選手射箭生涯， 於接任教練後當季即奪下隊史首冠，為新北市創造榮耀。

教育局表示，未來將持續在硬體上充實學校運動場設施設備， 並精進體育教師及運動教練培訓，不僅推廣「動健康」政策， 讓學生透過運動維持身心健康， 並提供選手完善訓練環境與升學管道， 打造新北市為充滿健康活力的運動大市。

新北市政府普及化運動健身操。(圖／新北市教育局)

中山國小培育優秀田徑選手。(圖／新北市教育局)