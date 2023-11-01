Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

【台灣2024總統大選】郭台銘賴佩霞遞交連署書、2日公布最終數量　發言人:遠遠超過門檻

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/01 17:09
鴻海創辦人郭台銘（右）與參選搭檔賴佩霞（左）力拚連署，11月1日前往台北市選委會遞交連署書件。（郭台銘辦公室提供）中央社

鴻海創辦人郭台銘（右）與參選搭檔賴佩霞（左）力拚連署，11月1日前往台北市選委會遞交連署書件。（郭台銘辦公室提供）中央社

趕在受理截止前夕，獨立參選的鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞，今天(1日) 下午前往台北市選委會遞交總統、副總統選舉連署書件，並未公布送件數量。但郭台銘表示，將會與賴佩霞繼續奮勇向前。

【台灣2024總統大選】郭台銘賴佩霞遞交連署書、2日公布最終數量　發言人:遠遠超過門檻

鴻海創辦人郭台銘（前左起）與副手賴佩霞1日前往台北市選委會遞交總統、副總統選舉連署書件，送件後並在信義區行政中心前發表談話。中央社

郭台銘送件後在信義區行政中心前發表談話，他說，今天是非常重要的日子，他來傳遞台灣人民追求民主自由的心聲，每份連署書對他都是一份責任及鞭策，他與賴佩霞會銘記在心，繼續奮勇向前。

至於繳交件數，郭台銘表示，競辦會再說明，但他發現競選中華民國總統的連署書上面，竟然沒有中華民國字樣，應盡快修改。

媒體追問是否有再與民眾黨總統參選人柯文哲會面、是否參選到底等，郭台銘未再回應，與賴佩霞快步離去。

郭辦發言人黃士修補充，因為之前已經分批送了部分連署書件到選委會，加上今天送的數量，已經遠遠超過門檻，但連署在明天(2日) 截止，所以將在明天送完最後一批後，公布最終數字，包含總共收到多少、剔除多少、送件多少。

此外，郭台銘上午前往石牌連署站慰勞志工，原安排為不公開行程，不過郭台銘在聽完志工報告、細讀牆上支持者留言後，鬆口回應媒體提問。

對於是否有信心連署破百萬份，郭台銘說，連署還有一天，在一件事情沒有完全做完之前，他不會去做任何預測，而是會一步一腳印，他並形容自己是「初生之犢不懼虎」，且台北市連署的數字已經超出目標、衝到很高，讓他嚇了一跳。

媒體追問連署站點頻爆出不法、藍白合議題、是否參選到底等，郭台銘僅說，在連署結束之前，他不要為了任何議題分心，而是會專注把一件事情做到最好，然後由國人評價、由支持者告訴他下一步要怎麼走。

根據中選會規定，要取得總統、副總統候選人登記資格，郭台銘與賴佩霞須在2日前提出28萬9667人連署書件，中選會將在14日前公告連署結果，並在20日至24日受理申請登記為候選人。郭台銘日前已宣布連署逾30萬份、突破門檻。
郭台銘
賴佩霞
連署書
參選
北市選委會
黃士修

相關新聞

郭台銘今早攜曾馨瑩簽連署　近日專注收尾作業少露面　　
郭台銘今早攜曾馨瑩簽連署　近日專注收尾作業少露面　　
2023/10/31 19:00
〈時評〉柯文哲宛如「政治變色龍」四處求親　反自曝其短
〈時評〉柯文哲宛如「政治變色龍」四處求親　反自曝其短
2023/10/27 13:52
昨日馬雲今日郭台銘 底線不容侵犯 中國拿鴻海富士康殺雞儆猴
昨日馬雲今日郭台銘 底線不容侵犯 中國拿鴻海富士康殺雞儆猴
2023/10/27 12:13
郭台銘桃園連署站不法案 蓮華寺董事長、2樁腳收押禁見
郭台銘桃園連署站不法案 蓮華寺董事長、2樁腳收押禁見
2023/10/25 20:53
【2024台灣總統大選民調】雞蛋風波對執政黨信心減 賴清德支持度減、候友宜增
【2024台灣總統大選民調】雞蛋風波對執政黨信心減 賴清德支持度減、候友宜增
2023/10/23 12:02

更新時間 : 2023-11-01 19:39 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
日本北海道雪蟲暴增10倍　專家預估持續至11月上旬
日本北海道雪蟲暴增10倍　專家預估持續至11月上旬
Friends六人行馬修派瑞 疑家中浴缸溺斃享年54歲
Friends六人行馬修派瑞 疑家中浴缸溺斃享年54歲
台北米其林必比登推薦餐廳聯手炸雞龍頭　剝皮辣椒紙包雞天涼來一碗超無敵！
台北米其林必比登推薦餐廳聯手炸雞龍頭　剝皮辣椒紙包雞天涼來一碗超無敵！
日本放寬創業居留條件　沒錢投資也可居留兩年
日本放寬創業居留條件　沒錢投資也可居留兩年