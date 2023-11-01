福泰飯店集團11/3 – 11/6 ITF國際旅展

台灣擁有豐富的自然景觀和文化遺產 , 可以在這裡體驗到獨特的文化和美食 , 同時也可以欣賞到令人驚嘆的自然風光 . 所以旅行不再只是走馬看花的觀光行程 , 而是能夠透過新鮮又新奇的旅遊 , 讓我們認識每一個台灣城鎮 , 隨著愉悅的腳步 , 來一趟最接地氣的深度在地體驗吧！

隨著市場旅遊型態變化 , 福泰飯店集團在這次旅展 , 特以 「健康養生」 、 「在地農食 」 、 「商務度假」 為主軸 , 各館店並發展出推廣: 溫泉療癒 , 美食尋味 , 文化體驗 , 宗教朝聖 , 冒險旅遊的概念及展攤 ( I 1401 ) 上的趣味活動 , 同時與重視永續環境與健康活力的保力達企業共同合作 , 搭配線上銷售住宿專案 , 帶動我們對此方式旅遊更深一層的體驗 。

桔子商旅台北西門店 / 西門漢中店 / 台北林森店：入住即贈稻埕時光 , 精美旅行皂組禮盒一組

台北桔子商旅位於絕佳的地緣 , 贈送您花磚八角皂型 (米 , 茶 , 中藥三翠入皂 ) --- 精美旅行皂組 , 讓您清爽又輕鬆行走舒適的旅程 , 白天晚上都超美的大稻埕 , 西門紅樓 , 寶藏巖國際藝術村 , 華山1914文化創意產業園區 , 松菸文化創意園區 , 四四南村 , 新富町文化市場 , 林安泰古厝 , 貓空 , 淡水老街看夕陽等 , 以豐富您的文青之旅 。平日住宿券: 2天1夜 ( 含2客早餐 ) NTD2,600起。

彰化福泰商務飯店：入住即贈八卦山園區+扇形車站參觀+戶羽機關車園區免費參觀(加贈小火車搭乘券1張/2人) + 古早味蛋糕伴手禮一盒

八卦山大佛風景區緊鄰彰化市區 ,「黑身釋迦如來大佛」法相莊嚴肅穆 , 是彰化市的地標及精神象徵 , 早年被喻為「亞洲第一大佛」. 風景區另有八卦山天空步道 , 文學步道 , 抗日烈士紀念碑公園 , 可安排不同行程的規劃 . 另外擁有百年歷史的扇形車站 , 建於1922年 , 呈十二股道放射狀形成一座半圓弧狀車庫 , 屬於台灣日治時期遺留下來的產物之一 , 目前為台灣唯一動態保存的扇形車庫 , 是彰化縣的國定古蹟 . 而2023彰化最新景點-戶羽機關車園區 , 體驗玩趣味的小火車 , 還有不少藝術造景 , 充滿濃濃的日式風情 , 取景拍照也超好看 , 這可是打卡地標喔 ! 飯店致贈的古早味蛋糕伴手禮 , 真是讓您回味無窮 !平日住宿券: 2天1夜 ( 含2客早餐 ) NTD2,999起。

桔子商旅嘉義文化店：入住即贈合作商家茶品兌換券乙張

嘉義為茶文化的代表 . 更是品茗、時尚的代名詞 ! 為大家帶來懷舊古早味的嶄新好滋味，融合出嘉義茶文化的觀光特色 . 喜歡「找茶」的人不妨來趟嘉義旅遊 , 一定會不虛此行。

每房贈送茶 PLUS 專案合作商家茶品兌換 (隨機三選一) , Supiido-茶品 (美式黑咖啡/金桔蜜香紅 二選一) 兌換券乙張 (房) ,

一涼製冰所 (烏龍奶 / 泰奶冰餅 二選一) 兌換券乙張 (房) . 讓您對茶的認識到品茗，發覺自我的茶之道 !平日住宿券: 2天1夜 ( 含2客早餐 ) NTD2,500起。

山形閣溫泉飯店：入住即贈合作農場體驗活動四選一(漁、果、農、遊)兌換券乙張

到宜蘭 , 或許不再只是一種形式 , 而是在可以遊走 , 觀看 , 停留的一個個文化的景點欣賞 . 在山水和時光之中 , 用心感受 , 天地間的好生活 .

礁溪鄉以溫泉聞名 , 位於宜蘭縣東北角 . 其發展與溫泉是密不可分的 , 從早期的築圍沐浴 , 到日治時代日本人設置公共澡堂和旅舍 , 開啟溫泉的商業用途 , 並以溫泉從事各項農漁業的耕種養殖 , 因此 , 溫泉也是繁榮此地的重要經濟命脈 .

礁溪溫泉屬於碳酸氫鈉泉 , 富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等化學成份 , 是臺灣少見的平地溫泉 . 此泉色清無臭 , 由於富含礦物質 , 因此不論是浸泡 , 沐浴後 , 都對身體健康極有幫助 . 到礁溪泡溫泉 , 已成為旅客到此一遊的重要行程 .

此專案也內含活動四大主題 (四選一) : 「牛頭司-耕牛小學堂」,「橘之鄉Agrioz」,「星寶蔥仔餅」及「大塭休閒農場」體驗活動等 . 好讓您有一個養身美容湯浴之外 , 也接地氣 , 體驗農場的生活。平日住宿券: 2天1夜 ( 含2客早餐 ) NTD6,999起。

福泰翡翠灣渡假飯店：入住即贈野柳海洋世界門票兩張

翡翠灣是北海岸規劃最完整的多元性水域遊憩區 , 夏天適合海上滑水及衝浪等休閒活動 . 是玩樂天堂 , 游泳 , 日光浴 , 海灘活動 , 都讓翡翠灣充滿朝氣 .冬天則氣候溫和 , 海岸邊的散步 ,是一種恬靜 ,海風徐徐 , 是一種浪漫 ! 此住宿專案 , 結合野柳海洋世界活動 , 超卡哇伊海豚、海獅與您相見歡 , 高空跳水秀！挑戰您視覺的極限 !平日住宿券: 2天1夜 ( 含2客早餐 ) NTD3,399起 。

文化是旅遊產品的生命力 , 這些景點都有其獨特之處 , 值得前來一一探訪 , 並可以深入了解當地文化 , 品嚐在地的食材美味 , 增加旅遊的趣味性 . 台灣還有很多城鄉的景點與美食 , 是不少人在兒時美好的回憶和滋味，讓您走進台灣的在地文化 , 享受與土地連結的特色舞台 , 體驗出您最深度的旅遊！