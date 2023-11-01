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不滿加薩遭受不成比例的攻擊 玻利維亞與以色列斷交

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/01 15:45
2023年10月31日，加薩Jabalia難民營遭以色列空襲。（圖／路透社Anas al-Shareef ）

2023年10月31日，加薩Jabalia難民營遭以色列空襲。（圖／路透社Anas al-Shareef ）

以色列與哈瑪斯（Hamas）衝突導致加薩烽火連天幾成焦土，南美國家玻利維亞 1 日宣布與以色列中止外交關係，而鄰國哥倫比亞與智利也表達了不滿，召回大使作為抗議。

綜合半島電視台路透社報導，玻利維亞外交部副部長馬瑪尼（Freddy Mamani）在記者會中宣布，玻利維亞決定與以色列斷交，強烈譴責以軍對加薩走廊不成比例的攻擊行動。

這已非玻國首次與以色列撕破臉，2009 年也曾因以色列在加薩的軍事行動而與之斷交，直至 2020 年，新總統、屬於右翼的前臨時總統艾尼茲（Jeanine Anez）走馬上任後，兩國才恢復外交關係。

現任玻國總統阿爾斯（Luis Arce）10 月 30 日在社群媒體表示，不能接受以色列在加薩犯下的戰爭罪行，支持依據國際法向加薩提供人道援助行動。

另一方面，哥倫比亞與智利也同仇敵愾，召回大使。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）稱，以國正「屠殺」巴勒斯坦人。傳統上，偏左翼的拉美國家對巴勒斯坦人的處境較有同理心，右翼國家則傾向跟隨美國腳步。智利是阿拉伯世界以外有著最大巴勒斯坦人口的國家。

根據加薩醫療單位，10 月 7 日以來，已 8,525 人在以色列反攻中喪生，包括 3,542 名孩童。聯合國估計，加薩 230 萬人口中，140 萬人流離失所。加薩 Jabalia 難民營 10 月 31 日才傳出遭以色列空襲，逾 50 死、150 傷，人們瘋狂徒手挖掘瓦礫堆，試圖將埋在其中的婦孺挖出。以軍稱，空襲成功殲滅了策畫突擊以國的主要人士、哈瑪斯指揮官畢雅里（Ibrahim Biari）。

* 以下圖片恐引發不安

不滿加薩遭受不成比例的攻擊 玻利維亞與以色列斷交
2023年10月31日，以色列空襲加薩Jabalia難民營，民眾徒手將死傷者挖出。（圖／路透社Anas al-Shareef ）
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