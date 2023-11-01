Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

流感疫苗公費第2階段11/1起開打 全聯80間門市接種站送好禮

  114
By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/01 15:26
112年11月1日起公費流感疫苗第二階段開打，疾管署與全聯在全聯南港旗艦店舉辦記者會。（圖／疾管署）

112年11月1日起公費流感疫苗第二階段開打，疾管署與全聯在全聯南港旗艦店舉辦記者會。（圖／疾管署）

公費流感疫苗第二階段今（1）日起開打囉！為提高流感疫苗的施打率，疾管署再度與全聯福利中心(下稱全聯)及各縣市衛生局攜手合作，於全聯指定門市設置接種站，據點眾多方便民眾就近施打。

衛生福利部疾病管制署與全聯福利中心在全聯南港旗艦店舉辦記者會，衛福部疾管署長莊人祥表示，疾管署準備698萬劑公費流感疫苗開放符合資格的民眾接種，自10月2日開打，首波提供醫事及防疫相關人員、65歲以上長者、安養、長照機構受照顧者及工作人員、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、6個月內嬰兒的父母、托育人員、動物防疫人員、具潛在疾患者，及國小到高中各級學生。今日開放第二階段施打對象，對象為50至64歲無高風險慢性病成人，呼籲符合資個的民眾前往接種流感疫苗，提升自身保護力。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯擁有全國通路的優勢，是大家日常購物的好厝邊，為鼓勵民眾接種流感疫苗，安排近80家全台各地的全聯門市，提供地方衛生局設置流感疫苗接種站，在全聯接種的朋友們也可以獲得由全聯準備的健康好禮，讓民眾除可獲得疫苗保護力外，也獲得健康的飲食。

疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，截自10月30日止，已經有380萬人接種流感疫苗。由於接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30-80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。

疾管署也提醒，今年全台約有4,000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。
流感
流感疫苗
疾管署
銀髮族
嬰幼兒
孕婦
兒童

相關新聞

兒童手游驚現以色列戰爭廣告 父母憂懼未成年人受創
兒童手游驚現以色列戰爭廣告 父母憂懼未成年人受創
2023/10/31 11:14
南極首驗到H5N1禽流感 專家憂企鵝等瀕臨滅絕物種將受威脅
南極首驗到H5N1禽流感 專家憂企鵝等瀕臨滅絕物種將受威脅
2023/10/25 15:49
兒童超跑、滑步車專用場地正式啟用！新北第二個兒童練習場就在新北大都會公園
兒童超跑、滑步車專用場地正式啟用！新北第二個兒童練習場就在新北大都會公園
2023/10/24 18:13
萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀
萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀
2023/10/24 14:30
台灣65歲以上人口創新高　近7成選擇6都養老
台灣65歲以上人口創新高　近7成選擇6都養老
2023/10/23 18:15

更新時間 : 2023-11-01 19:38 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
日本北海道雪蟲暴增10倍　專家預估持續至11月上旬
日本北海道雪蟲暴增10倍　專家預估持續至11月上旬
Friends六人行馬修派瑞 疑家中浴缸溺斃享年54歲
Friends六人行馬修派瑞 疑家中浴缸溺斃享年54歲
台北米其林必比登推薦餐廳聯手炸雞龍頭　剝皮辣椒紙包雞天涼來一碗超無敵！
台北米其林必比登推薦餐廳聯手炸雞龍頭　剝皮辣椒紙包雞天涼來一碗超無敵！
日本放寬創業居留條件　沒錢投資也可居留兩年
日本放寬創業居留條件　沒錢投資也可居留兩年