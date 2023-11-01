流感疫苗公費第2階段11/1起開打 全聯80間門市接種站送好禮

公費流感疫苗第二階段今（1）日起開打囉！為提高流感疫苗的施打率，疾管署再度與全聯福利中心(下稱全聯)及各縣市衛生局攜手合作，於全聯指定門市設置接種站，據點眾多方便民眾就近施打。

衛生福利部疾病管制署與全聯福利中心在全聯南港旗艦店舉辦記者會，衛福部疾管署長莊人祥表示，疾管署準備698萬劑公費流感疫苗開放符合資格的民眾接種，自10月2日開打，首波提供醫事及防疫相關人員、65歲以上長者、安養、長照機構受照顧者及工作人員、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、6個月內嬰兒的父母、托育人員、動物防疫人員、具潛在疾患者，及國小到高中各級學生。今日開放第二階段施打對象，對象為50至64歲無高風險慢性病成人，呼籲符合資個的民眾前往接種流感疫苗，提升自身保護力。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯擁有全國通路的優勢，是大家日常購物的好厝邊，為鼓勵民眾接種流感疫苗，安排近80家全台各地的全聯門市，提供地方衛生局設置流感疫苗接種站，在全聯接種的朋友們也可以獲得由全聯準備的健康好禮，讓民眾除可獲得疫苗保護力外，也獲得健康的飲食。



疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，截自10月30日止，已經有380萬人接種流感疫苗。由於接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30-80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。



疾管署也提醒，今年全台約有4,000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。