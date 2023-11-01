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花蓮太魯閣峽谷馬拉松4日登場•1萬3千跑者參賽　台9線、台8部分路段交通管制

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/01 15:05
配合11月4日太魯閣峽谷馬拉松賽事進行，台9線、台8線部分路段4日清晨4時30分起實施時段管制，管制期間禁止車輛進入。（新城警分局提供）...
圖/官方臉書  

配合11月4日太魯閣峽谷馬拉松賽事進行，台9線、台8線部分路段4日清晨4時30分起實施時段管制，管制期間禁止車輛進入。（新城警分局提供）...

圖/官方臉書  

太魯閣峽谷馬拉松將於4日上午登場，因應賽事進行，台8線中橫公路當天清晨4時起至下午2時將封路管制，參與賽事民眾須搭乘接駁車前往活動會場。

花蓮太魯閣峽谷馬拉松4日登場•1萬3千跑者參賽　台9線、台8部分路段交通管制

配合太魯閣峽谷馬拉松賽事進行，台9線、台8線部分路段4日清晨4時30分起實施時段管制，新城警分局呼籲參賽民眾搭乘免費接駁車前往會場，務必提早安排車程，避免錯失起跑時間。（新城警分局提供）中央社

雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松邁入24年，賽道位於太魯閣國家公園境內，共有42公里、21公里、12公里及5公里組別，共1萬3000人參賽，近年強化環保理念，現場不提供一次性水杯、使用回收寶特瓶製作賽衣等。

根據官方臉書說明，今年同樣提供可重複使用的「環保手環杯」（下圖），隨選手包寄送給跑者。

配合賽事進行，台9線、台8線部分路段清晨4時30分起實施時段管制，台9線太魯閣大橋南下車道全段封閉，北上車道改為雙向通行，管制時間至上午9時。

台8線中橫公路管制路段，自興田段至天祥路段，自清晨4時30分起至下午2時，僅開放活動工作人員、公務車輛進入，其餘車輛一律禁止進入。

賽事起跑時間為6時40分，大會安排交通免費接駁巴士，往返新城火車站及活動會場，上午4時30分至6時10分，新城警分局呼籲參賽民眾，務必提早安排車程，避免錯失起跑時間。

新城警分局今天發布新聞資料指出，為確保賽事進行交通順暢，花蓮縣警局交通隊、新城警分局及保七總隊第九大隊出動隊員，部署沿線賽道實施交管。
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