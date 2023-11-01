想延遲生育 卵巢卵泡庫存夠嗎？亞洲研究：超過33歲AMH指數下降近3倍

社會型態改變，晚婚晚生已成趨勢，但根據亞洲第一個大型跨地區的前瞻性研究顯示，預測生育能力的重要指標的AMH數值會隨著年齡增長而逐漸下降。面對生涯發展與生育規劃的「殘酷二選一」，日前完成凍卵手術的台視新聞台主播謝安表示，近年來政府陸續開放凍卵與試管療程補助，凍卵不僅能夠給自身更多時間繼續發展事業，同時又能留給自己另一個選擇。

內政部110年人口統計資料顯示，國內女性生育平均年齡為32.29歲，其中35歲以上的高齡產婦逾3成，不只卵子數量大幅減少，染色體異常跟流產機率也隨之增加。台灣凍卵協會調查指出，影響現代女性生育意願或推遲生育的原因，42.8%的受訪者認為主要是「配偶選擇、經濟狀況、托育等其他因素」，其次是「長時間工作，對整體婚姻和生育計劃產生影響」。

TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞醫師與13位醫師專家，針對亞洲不同國家、年齡、種族等因素對不孕症患者之AMH帶來的影響進行一項大型跨地區的前瞻性研究。該研究蒐集來自亞洲11個地區、12間生殖中心，包含4556名不孕症亞洲女性。

據研究結果，若以年齡區隔，25-33歲亞洲女性的AMH每年平均下降0.13 (ng/ml)；到了33-43歲之間，每年平均下降的數值上升到0.31 (ng/ml)，比前者下降近3倍；研究顯示，年齡是影響AMH下降之主要原因。此外，亞洲女性血液中的AMH大於4 (ng/ml)，有七成以上可能罹患多囊性卵巢症候群。AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）是由卵巢中未成熟的小卵泡所分泌，能顯示卵巢卵泡的庫存量，是預測生育能力的重要指標。

面對社會型態改變，且女性自主意識抬頭，也想追求屬於自己的事業和人生，推遲生育已成一種趨勢，透過凍卵，能將年輕健康的卵子預先冷凍儲存，當有生育需求時再解凍使用。針對大眾常有的迷思，TFC臺北生殖中心說明，凍卵女性無需擔心卵子解凍後對懷孕和胎兒的影響，卵子的解凍存活率高達90%以上，且在胚胎著床率和懷孕率方面與新鮮卵子無明顯差異，未來寶寶出生後的健康、發展方面也跟一般懷孕的寶寶無異。

TFC臺北生殖中心何彦秉副院長表示，女性是否要凍卵，應該從自身視角出發去思考，而非補助與否，畢竟年輕就是本錢，如果可以及時預留品質良好的卵子，至少未來生育自主權可以掌握在自己手上。