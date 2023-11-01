Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

日本首相岸田文雄本周訪菲律賓 拉攏軍事「準盟友」抗衡中國

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/01 11:35
2022年11月6日，日本出雲號護衛艦艦隊在相模灣海域。（圖／Kyodo via Reuters）

2022年11月6日，日本出雲號護衛艦艦隊在相模灣海域。（圖／Kyodo via Reuters）

中國軍事威嚇頻頻，亞太國家人人自危，日本首相岸田文雄有意與菲律賓擴大安全合作，結成「準盟友」關係，進行聯合演練，因應印太地區緊急事態。

日經亞洲報導，隨著中國快速擴增軍力，美國與日本聯盟恐已不足以制衡北京。為此，日本正積極尋求美國盟友如澳洲、英國、南韓及菲律賓支持，打造準盟友網絡。

在此背景下，岸田 3 日出訪菲律賓一事，即格外引發關注。

岸田將成為首位在菲律賓國會發表演說的日相，並與菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會晤，商討日菲軍事互惠協議。若促成此事，雙方軍隊、軍備可部署於彼此領土，有助舉行聯合軍演。目前日本已與英國、澳洲等準盟友達成類似協議。

日本與菲律賓都飽受中國的海上侵擾所苦，一個在東海，一個在南海。10 月 22 日，中國海警船才又與前往仁愛暗沙補給的菲律賓船隻「擦撞」，加劇緊張態勢。岸田與馬可仕會面時，將對意圖改變現狀的任何行動表達反對。

將放上檯面討論的，還有日本新推出的「政府安全保障能力強化支援」（Official Security Assistance，OSA）計畫。此計畫內涵是，由日方無償提供理念相近夥伴防衛武器，而 2023 財政年度已選定菲律賓、馬來西亞、孟加拉、斐濟。

報導指，日本將對菲國提供海岸雷達系統與巡邏艦，助其強化海上偵察力。菲國軍方上個月透露，日方也在考慮提供軍機等其他軍備。此外，日本自衛隊將首度加入美國與菲律賓的兩棲聯合軍演討論，演習預計 11 月舉行，情境是模擬奪回一座偏遠島嶼。

另一方面，菲律賓海軍本月也會以觀察員身分，參加本月的日本、美國、澳洲海軍聯合軍演。菲國官員將登上自衛隊戰艦，參與潛艦作戰及離岸補給行動訓練。
日本
菲律賓
東南亞
軍事
準盟友
中國
亞太
印太
岸田文雄
岸田
首相
日相
小馬可仕

相關新聞

「無法接受」的安全風險 加拿大政府裝置禁中國微信、俄國卡巴斯基
「無法接受」的安全風險 加拿大政府裝置禁中國微信、俄國卡巴斯基
2023/10/31 09:23
日本水產品出口因中國禁令大受影響　美國首度採購海鮮供應駐日美軍
日本水產品出口因中國禁令大受影響　美國首度採購海鮮供應駐日美軍
2023/10/30 18:25
日本放寬創業居留條件　沒錢投資也可居留兩年
日本放寬創業居留條件　沒錢投資也可居留兩年
2023/10/30 17:33
〈財經主筆室〉雙11及黑色購物節陸續登場　買氣成全球經濟前景觀察指標
〈財經主筆室〉雙11及黑色購物節陸續登場　買氣成全球經濟前景觀察指標
2023/10/30 16:53
人類有望在太空繁衍後代！日本成功在太空培育老鼠胚胎 創全球首例
人類有望在太空繁衍後代！日本成功在太空培育老鼠胚胎 創全球首例
2023/10/30 15:17

更新時間 : 2023-11-01 19:38 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
日本北海道雪蟲暴增10倍　專家預估持續至11月上旬
日本北海道雪蟲暴增10倍　專家預估持續至11月上旬
Friends六人行馬修派瑞 疑家中浴缸溺斃享年54歲
Friends六人行馬修派瑞 疑家中浴缸溺斃享年54歲
台北米其林必比登推薦餐廳聯手炸雞龍頭　剝皮辣椒紙包雞天涼來一碗超無敵！
台北米其林必比登推薦餐廳聯手炸雞龍頭　剝皮辣椒紙包雞天涼來一碗超無敵！
日本放寬創業居留條件　沒錢投資也可居留兩年
日本放寬創業居留條件　沒錢投資也可居留兩年