日本首相岸田文雄本周訪菲律賓 拉攏軍事「準盟友」抗衡中國

中國軍事威嚇頻頻，亞太國家人人自危，日本首相岸田文雄有意與菲律賓擴大安全合作，結成「準盟友」關係，進行聯合演練，因應印太地區緊急事態。

日經亞洲報導，隨著中國快速擴增軍力，美國與日本聯盟恐已不足以制衡北京。為此，日本正積極尋求美國盟友如澳洲、英國、南韓及菲律賓支持，打造準盟友網絡。

在此背景下，岸田 3 日出訪菲律賓一事，即格外引發關注。

岸田將成為首位在菲律賓國會發表演說的日相，並與菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會晤，商討日菲軍事互惠協議。若促成此事，雙方軍隊、軍備可部署於彼此領土，有助舉行聯合軍演。目前日本已與英國、澳洲等準盟友達成類似協議。

日本與菲律賓都飽受中國的海上侵擾所苦，一個在東海，一個在南海。10 月 22 日，中國海警船才又與前往仁愛暗沙補給的菲律賓船隻「擦撞」，加劇緊張態勢。岸田與馬可仕會面時，將對意圖改變現狀的任何行動表達反對。

將放上檯面討論的，還有日本新推出的「政府安全保障能力強化支援」（Official Security Assistance，OSA）計畫。此計畫內涵是，由日方無償提供理念相近夥伴防衛武器，而 2023 財政年度已選定菲律賓、馬來西亞、孟加拉、斐濟。

報導指，日本將對菲國提供海岸雷達系統與巡邏艦，助其強化海上偵察力。菲國軍方上個月透露，日方也在考慮提供軍機等其他軍備。此外，日本自衛隊將首度加入美國與菲律賓的兩棲聯合軍演討論，演習預計 11 月舉行，情境是模擬奪回一座偏遠島嶼。

另一方面，菲律賓海軍本月也會以觀察員身分，參加本月的日本、美國、澳洲海軍聯合軍演。菲國官員將登上自衛隊戰艦，參與潛艦作戰及離岸補給行動訓練。